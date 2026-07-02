Estudiantes de distintas instituciones educativas recorrieron la Planta de Separación de Residuos

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La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio recibió en la Planta de Separación de Residuos a estudiantes de distintas instituciones educativas del distrito, quienes participaron de una visita guiada para conocer de cerca el funcionamiento del sistema de gestión y recuperación de residuos.

En la actividad participaron alumnos de 5° año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Otto Krause”, de 7° 1ª G1 de la especialidad Electrónica de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 “Mercedes Vázquez de Labbé” y de 2° año del CEPT N° 15 “El Chajá”.

Durante el recorrido, los estudiantes conocieron el funcionamiento de cada uno de los sectores de la planta, observaron el proceso de clasificación de los residuos y dialogaron con el personal a cargo, realizando consultas que evidenciaron su interés y compromiso con la temática ambiental.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los visitantes fue descubrir cómo muchos de los materiales que habitualmente se descartan pueden ser recuperados, reciclados y transformados nuevamente en elementos útiles, contribuyendo así a la reducción de residuos y al aprovechamiento de recursos.

La jornada se desarrolló en un clima de entusiasmo, participación y aprendizaje, consolidándose como una valiosa experiencia educativa que permitió fortalecer la conciencia ambiental de los jóvenes y destacar la importancia del compromiso de toda la comunidad en el cuidado del ambiente y la correcta gestión de los residuos.