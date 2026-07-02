Estudiantes de tercer año participan de una jornada de Educación Financiera en la Escuela Técnica N° 1 “Otto Krause”

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En la Escuela Técnica N° 1 “Otto Krause” se desarrolla una nueva edición del Curso de Educación Financiera destinado a estudiantes de tercer año de las escuelas secundarias de gestión estatal del distrito. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el Banco Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los jóvenes sobre el uso responsable del dinero y la prevención de riesgos en el entorno digital.

La inspectora jefa distrital, Gabriela Tiani, explicó a Cadena Nueve que el programa ya se viene implementando desde hace varios años mediante un trabajo articulado entre las instituciones educativas y el Banco Provincia.

“Este programa, que está vinculado con el Banco Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación, nos permite acercar a las y los estudiantes herramientas vinculadas a la educación financiera. Ellos ya tienen conocimientos sobre el dinero, el valor, los precios y la historia del mismo, pero esta propuesta llega de una manera muy dinámica e impactante gracias al trabajo del equipo del Banco Provincia”, señaló.

Tiani destacó que uno de los principales objetivos es que los estudiantes incorporen herramientas prácticas para administrar sus recursos y, al mismo tiempo, aprendan a identificar situaciones de riesgo cada vez más frecuentes.

“La finalidad es que puedan apropiarse de herramientas para el uso del dinero y, especialmente, para el cuidado ante las estafas, un tema que hoy es muy relevante por la cantidad de casos que se registran de manera constante”, afirmó.

La capacitación se desarrolla durante dos jornadas, abarcando tanto el turno mañana como el turno tarde para garantizar la participación de todos los alumnos convocados. Debido a las condiciones climáticas, la organización decidió modificar el lugar previsto y trasladar la actividad a las instalaciones de la Escuela Técnica N° 1.

“Por las condiciones climáticas modificamos el espacio y estamos llevando adelante la actividad en la Escuela de Educación Técnica N° 1 ‘Otto Krause’, a quienes agradecemos inmensamente la predisposición y el acompañamiento para que esta jornada pueda desarrollarse de la mejor manera”, expresó la inspectora.

Durante el encuentro también se abordan problemáticas actuales vinculadas al uso de la tecnología, como las estafas virtuales y los riesgos del juego online, promoviendo la reflexión y el uso responsable de las herramientas digitales.

“Al finalizar la jornada se trabaja específicamente sobre las estafas virtuales, el juego online y el peligro que representa la ludopatía digital cuando genera adicción en las y los estudiantes. La idea es brindar información y herramientas para prevenir estas situaciones”, concluyó Tiani.

La propuesta forma parte de las acciones de educación financiera que buscan preparar a los jóvenes para desenvolverse de manera responsable en un contexto donde las operaciones digitales y el uso de plataformas financieras forman parte de la vida cotidiana.