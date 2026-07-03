Hoy será el día más frío de la semana

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La ola polar no cesa en la provincia, ya que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que hoy es el día más frío del año con una temperatura mínima de hasta -4 °C, en el interior de la provincia, en el marco de las alertas amarillas por temperaturas extremas en casi todo el país. El alivio comenzará durante el cierre del fin de semana, cuando volverán las probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el organismo, la jornada de hoy estará dominada por tiempo estable y sin lluvias en Buenos Aires, aunque la sensación térmica podría ubicarse por debajo de los valores previstos por efecto del viento.

Para mañana, sábado, la temperatura será de 3°C por la mañana, trepará a 11°C por la tarde y disminuirá a 8°C al caer el sol. Según el pronóstico, el domingo llegará con una mínima de 7°C, una máxima de 12°C y chances de precipitaciones de entre 40% y 70% hacia la tarde y la noche. Para ese evento se estiman acumulados de 15 a 20 milímetros sobre el centro del territorio bonaerense, sin fenómenos de impacto asociados.