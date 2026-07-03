Feria de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas: Explosión Verde trató las algas de la laguna del parque

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La Feria de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas volvió a convertirse en un espacio de encuentro para que estudiantes y docentes compartieran proyectos de investigación orientados a resolver problemáticas reales de la comunidad, promoviendo la innovación, el compromiso ambiental y el trabajo colaborativo.

Entre las propuestas presentadas, uno de los trabajos que despertó gran interés fue el proyecto “Explosión Verde”, desarrollado por alumnos junto a docentes, quienes investigaron la proliferación de plantas acuáticas en el lago del Parque General San Martín de Nueve de Julio.

Durante la presentación, el Director de la Escuela 10, Guillermo ‘Grillo’ Rodriguez, explicó la inicitiva de la muestra y el compromiso de los responsables del proyecto destacando el acompañamiento la docente Verónica Verzzero, y sus alumnos, .anessa Chigune y Sandra Bautista, quienes guiaron el proceso de investigación llevado adelante por los estudiantes.

A su vez la docente señaló que el objetivo principal fue comprender las causas del crecimiento acelerado de la vegetación que invadió la laguna del parque San Martín y analizar posibles alternativas para contribuir a la recuperación del espejo de agua.

La investigación incluyó visitas al parque para realizar observaciones de campo, extracción de muestras y distintos ensayos experimentales. Los alumnos compararon el comportamiento de las plantas en diferentes condiciones de luz y agua, obteniendo conclusiones que les permitieron comprender mejor el fenómeno.

Además, entrevistaron al ex responsable de Espacios Verdes, Jorge Rumi, quien aportó información sobre antecedentes de esta problemática y explicó las dificultades que presenta su erradicación debido a la rápida reproducción de la especie y al aporte constante de nutrientes que llegan al lago a través del escurrimiento urbano.

Como parte del trabajo científico, los estudiantes también recurrieron a herramientas de inteligencia artificial para ampliar la búsqueda de información y conocer experiencias similares aplicadas en otros lugares.

El proyecto no solo abordó el aspecto ambiental, sino también el impacto social y la seguridad de quienes visitan el parque. A través de encuestas realizadas a vecinos, los jóvenes advirtieron que la gran cantidad de vegetación flotante puede generar una falsa sensación de suelo firme, representando un riesgo especialmente para los niños que concurren al lugar.

La Feria volvió a demostrar el valor de la educación científica como herramienta para despertar la curiosidad, fortalecer el pensamiento crítico y fomentar el compromiso ciudadano. Los proyectos exhibidos reflejaron cómo la investigación escolar puede convertirse en un aporte concreto para comprender y buscar soluciones a los desafíos que enfrenta la comunidad.

La participación de estudiantes y docentes puso en evidencia el compromiso de las instituciones educativas con la formación de ciudadanos capaces de investigar, innovar y trabajar en equipo, consolidando a la Feria de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas como uno de los principales espacios de difusión del conocimiento generado en las escuelas.

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