Transporte bonaerense pone en marcha un nuevo sistema de licencias profesionales con mayores controles y más seguridad vial

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El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, comenzará a implementar este lunes 6 de julio un nuevo sistema de licencias de conducir para choferes profesionales, una medida que apunta a elevar los estándares de evaluación, fortalecer los controles y consolidar un proceso más moderno, transparente y eficiente para quienes transportan pasajeros y cargas.

La iniciativa surge a partir del convenio de delegación de facultades firmado entre la Provincia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que permitirá reforzar los exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos que deberán aprobar los conductores profesionales.

“Estamos dando un paso importante para profesionalizar aún más la conducción en la Provincia. Quienes transportan pasajeros o cargas tienen una enorme responsabilidad y por eso necesitamos procesos más rigurosos, transparentes y trazables. La seguridad vial no admite atajos ni improvisaciones”, sostuvo Marinucci.

El nuevo esquema establece una diferenciación entre quienes desarrollen actividades exclusivamente dentro del territorio bonaerense y aquellos que realicen transporte interjurisdiccional, ya sea entre provincias o con destino internacional.

En el primer caso, los conductores continuarán tramitando sus licencias bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. En cambio, quienes desempeñen actividades interjurisdiccionales deberán cumplir con los requisitos establecidos para la licencia profesional correspondiente.

Las evaluaciones destinadas a estos conductores serán realizadas por prestadores externos registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con domicilio en territorio bonaerense. Estos organismos tendrán a su cargo los exámenes psicofísicos, las capacitaciones y las pruebas teóricas y prácticas necesarias para la obtención de la licencia.

Por su parte, el trámite continuará iniciándose y finalizando de manera presencial en los Centros Emisores de Licencias (CELs), manteniéndose las vigencias actuales según la edad y la categoría de la licencia, además de la emisión de la documentación correspondiente.

La implementación del nuevo sistema también permitirá avanzar hacia la unificación de los criterios de evaluación en todo el país, consolidando la Licencia Nacional de Conducir como documento único para los conductores profesionales y reemplazando definitivamente el sistema de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI).

“Con esta medida avanzamos hacia un sistema más moderno, con controles más eficientes y estándares homogéneos en todo el territorio nacional. Nuestro compromiso es garantizar que cada licencia profesional sea una verdadera certificación de aptitud para conducir y una herramienta para proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública”, concluyó el ministro.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Transporte bonaerense busca fortalecer las políticas públicas de seguridad vial, profesionalizar la conducción y mejorar los mecanismos de control para quienes tienen la responsabilidad de transportar personas y mercaderías en las rutas y calles argentinas.