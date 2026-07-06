“Argentina sigue en deuda, pero tiene equipo para seguir avanzando”, analizaron Rubén Lucero y Tato Márquez

La clasificación de la Selección Argentina a la siguiente instancia del Mundial dejó sensaciones encontradas. Si bien el equipo consiguió un trabajado triunfo por 3 a 2 sobre Cabo Verde y mantiene el puntaje ideal, el rendimiento colectivo sigue siendo motivo de debate.

Durante el segmento “Modo Mundial – La pelota nos une”, Rubén Lucero, exárbitro de fútbol y analista del futbol, y el entrenador y formador de generacioes, Tato Márquez realizaron un análisis profundo del presente del seleccionado nacional, destacando tanto los aspectos positivos como aquellos que aún generan preocupación.

Para Lucero, el balance es claro.

“Todavía no empezamos a jugar nuestro verdadero Mundial. Para estar acá hubo que ganar los tres partidos y eso tiene mérito, pero ahora empieza la parte más difícil. Argentina todavía está en deuda desde el funcionamiento.”

El analista explicó que el equipo continúa dominando la posesión de la pelota, aunque en muchos momentos le falta profundidad.

“Por momentos Argentina tiene la pelota durante varios minutos, pero le cuesta lastimar. Quiero ver qué pasa cuando enfrente tenga un rival que realmente la apriete y la obligue a cambiar el libreto.”

Paredes cambió la dinámica

Uno de los puntos en los que ambos coincidieron fue el gran partido de Leandro Paredes.

Según Márquez, su presencia modificó la circulación del balón y permitió que el equipo fuera más vertical.

“Metió esos pases filtrados que rompen líneas y hacen que el equipo juegue para adelante. Es un futbolista muy parejo, transmite confianza y prácticamente no tiene altibajos.”

Lucero acompañó esa mirada y consideró que el mediocampista fue determinante para darle otra velocidad a la salida desde el fondo.

También hubo elogios para Nicolás Paz, quien aportó movilidad y desequilibrio en los últimos metros.

“No fue un partido perfecto, pero dejó la tranquilidad de que Argentina tiene recambio. Los que ingresan mantienen el nivel y eso en un Mundial es fundamental.”

Dos goles trabajados

Los analistas destacaron especialmente las jugadas preparadas que terminaron en los goles de pelota parada.

Lucero explicó que ambas acciones fueron producto del trabajo táctico.

“En el primer gol rompen la barrera con un movimiento ensayado y dejan descubierto el palo del arquero. No fue casualidad. Fue una jugada de pizarrón perfectamente ejecutada.”

Sobre el tanto convertido por Lionel Messi, señalaron que el arquero quedó mal ubicado.

“Salió pensando que el remate iba por arriba de la barrera y cuando quiso regresar ya era tarde. Messi aprovechó ese movimiento y definió con enorme inteligencia.”

Messi sigue siendo determinante

Más allá de considerar que ya no posee la explosión física de otros años, ambos remarcaron que el capitán argentino continúa siendo el futbolista más influyente del equipo.

“Hoy Messi participa mucho más del juego. Baja a recibir, organiza los ataques y cada pase suyo genera peligro. En espacios reducidos sigue siendo el mejor del mundo.”

Lucero también destacó el reconocimiento que el rosarino recibe en cada estadio.

“Todo el mundo quiere verlo jugar. Incluso los rivales viven el partido como una oportunidad única de enfrentarlo. Eso habla de la dimensión que tiene.”

Francia, el rival que más impresiona

En el análisis del Mundial apareció inevitablemente la comparación con Francia.

Lucero fue contundente.

“Es el equipo que mejor vi hasta ahora. Ataca con mucha velocidad, es directo y genera situaciones constantemente. Si Argentina llega a enfrentarlo tendrá una prueba muy exigente.”

Sin embargo, Márquez también observó una debilidad.

“Cuando Francia es presionada deja espacios atrás. Todo equipo tan ofensivo también asume riesgos defensivos.”

La fortaleza está en el grupo

Otro de los aspectos resaltados fue el ambiente que se vive dentro del plantel argentino.

Los analistas valoraron la conducción de Lionel Scaloni y su decisión de priorizar siempre la armonía del grupo.

“Hay un vestuario sano, homogéneo y comprometido. Todos los jugadores que entran responden y eso demuestra que el grupo está por encima de las individualidades.”

Incluso compararon esa realidad con la situación que atraviesa Uruguay, donde las diferencias internas terminaron afectando el rendimiento futbolístico.

Lo que viene

Pese a las críticas constructivas sobre el funcionamiento, tanto Lucero como Márquez se mostraron optimistas respecto al futuro de la Selección.

Consideran que Argentina posee plantel, variantes y experiencia para seguir creciendo a medida que avance la competencia.

“Todavía queremos ver un poco más de Argentina, pero este equipo tiene jerarquía, tiene recambio y tiene a Messi. Ahora empiezan los partidos verdaderamente decisivos y ahí se verá el verdadero potencial de la Selección.”

Con la clasificación asegurada y el sueño intacto, Argentina se prepara para afrontar una nueva etapa del Mundial, donde cada encuentro representará un desafío mayor y donde, según los especialistas, aparecerá la mejor versión del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.