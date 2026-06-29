La Pelota nos une: Tato Márquez y Rubén Lucero destacaron que ‘el verdadero desafío comienza en la fase decisiva’

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el segmento Modo Mundial de Despertate por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, Tato Márquez y Rubén Lucero analizaron el presente de la Selección Argentina. Coincidieron en destacar la clasificación a octavos, el gran momento de Lionel Messi y el buen funcionamiento del grupo, aunque advirtieron que las verdaderas pruebas llegarán frente a las principales potencias del Mundial.

Rubén Lucero: “Argentina todavía tiene margen para crecer”

Rubén Lucero sostuvo que el equipo cumplió con el primer objetivo al ganar los tres encuentros de la fase de grupos, aunque considera que todavía no mostró todo su potencial.

“No subestimemos. Para estar en esta instancia hubo que ganar los tres partidos. Pero para mí la Selección todavía está en deuda. Quiero verla cuando enfrente equipos que realmente la exijan.”

Lucero aseguró que el conjunto que más lo impresionó hasta el momento fue Francia.

“Como veo a Francia hoy, si Argentina llega a cruzársela en una final, realmente da miedo. Tiene un ataque muy directo, mucha claridad y una velocidad impresionante.”

También señaló que aún espera una mejor conexión ofensiva entre los delanteros.

“Lautaro Martínez y Julián Álvarez tienen un nivel extraordinario en sus clubes, pero en la Selección todavía no terminan de encontrarse.”

No obstante, destacó la profundidad del plantel.

“Lo positivo es que el recambio respondió muy bien. Eso le da mucha tranquilidad al cuerpo técnico para lo que viene.”

Tato Márquez: “Paredes cambió la dinámica del equipo”

Para Tato Márquez, una de las claves del último partido fue el ingreso de Leandro Paredes.

“Jugó un partidazo. Metió esos pases filtrados que rompen líneas y le dio otra velocidad al juego de Argentina.”

También resaltó el trabajo táctico detrás de los goles convertidos de pelota parada.

“Los dos tiros libres fueron jugadas preparadas. En el primero rompen la barrera con los propios jugadores y Lo Celso la pone donde debía. En el de Messi sucede algo similar y aparece toda la calidad del capitán.”

Márquez valoró además la inteligencia futbolística de Lionel Messi.

“Quizás ya no tenga la explosión física de otros años, pero sigue viendo la cancha antes que todos. Cada pase suyo genera una situación distinta.”

Sobre el funcionamiento colectivo, afirmó:

“Argentina juega muy bien en espacios reducidos. Si logra controlar los ataques rápidos de equipos como Francia, puede competir con cualquiera.”

“Messi hoy disfruta cada partido”

A esto, Tato Márquez señaló que Messi disfruta de cada partido, al tiempo que e conductor del ciclo, Gustavo Tinetti, puso el foco en el presente del capitán argentino y en el reconocimiento que recibe alrededor del mundo.

“Tengo la sensación de que este Mundial encontró a un Messi plenamente reconocido. En cada estadio la gente va a verlo jugar, más allá de la camiseta que lleve.”

También, Márquez destacó la evolución del juego del rosarino.

“Antes muchas veces resolvía individualmente. Hoy participa mucho más del funcionamiento colectivo y cada intervención suya mejora al equipo.”

Tinetti valoró además el clima que se vive dentro del plantel argentino.

“Scaloni logró formar un grupo muy unido. Cuando tuvo que elegir entre una figura y el grupo, siempre priorizó el vestuario, y eso hoy se refleja dentro de la cancha.”

Finalmente, tanto Marquez como Lucero, considerarón que el próximo compromiso frente a Cabo Verde debe servir para seguir consolidando el funcionamiento, aunque advirtió que la verdadera medida llegará en las siguientes rondas.

“Ahora empieza otra historia. Argentina ilusiona, pero los grandes desafíos vendrán cuando enfrente a las principales potencias del Mundial.”

Con miradas diferentes pero complementarias, Rubén Lucero y Tato Márquez coincidieron en un punto: la Selección transmite confianza, cuenta con un plantel amplio y unido y tiene en Lionel Messi a su principal referencia, aunque el camino hacia el título exigirá dar un paso más en rendimiento frente a los rivales de mayor jerarquía.