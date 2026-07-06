Orgullo nuevejuliense en Brasil: Lucas Villarreal y Lara Benvenuto subieron al podio representando a la Argentina

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Los jóvenes taekwondistas de Nueve de Julio, Lucas Villarreal y Lara Benvenuto, dejaron una huella imborrable en el Mega Open Internacional de Taekwondo Championship 2026, disputado en la ciudad de Itajaí, estado de Santa Catarina, Brasil, al obtener el segundo y tercer puesto, respectivamente, representando a la Argentina en uno de los torneos más importantes del continente.

Los deportistas viajaron acompañados por su profesor Jorge Charra, luego de meses de intensa preparación y con un enorme desafío por delante: competir frente a más de mil atletas provenientes de distintos estados de Brasil y de países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, México y Surinam.

El Mega Open Internacional, que se desarrolló del 3 al 5 de julio en el Centro de Eventos de Itajaí, es considerado uno de los campeonatos de mayor prestigio de Brasil. Creado en 1999 por el gran maestro Lenoir de Oliveira, reúne cada año a campeones nacionales e internacionales, convirtiéndose en una verdadera vidriera del taekwondo sudamericano.

En ese exigente escenario, Lucas Villarreal logró una sobresaliente actuación que le permitió quedarse con el subcampeonato internacional, mientras que Lara Benvenuto también brilló sobre el tatami y conquistó un meritorio tercer puesto, resultados que llenan de orgullo no solo al taekwondo local, sino a toda la comunidad de Nueve de Julio.

Detrás de estas medallas hay mucho más que excelentes combates. Hay años de entrenamiento, disciplina, compromiso, perseverancia y un enorme esfuerzo cotidiano para alcanzar el máximo nivel competitivo. También hubo un importante acompañamiento de la comunidad, ya que el viaje a Brasil pudo concretarse gracias al apoyo de vecinos, familias, amigos y colaboradores que realizaron distintos aportes para que ambos deportistas pudieran cumplir el sueño de representar al país.

Ese respaldo encontró su mejor recompensa en el desempeño de Lucas y Lara, quienes respondieron con entrega, talento y un profundo sentido de pertenencia, dejando bien alto el nombre de Nueve de Julio y de la Argentina. No solo estuvieron a la altura de una competencia de nivel internacional, sino que demostraron que el esfuerzo compartido y el trabajo en equipo dan sus frutos.

El profesor Jorge Charra también fue una pieza fundamental en este logro, acompañando y guiando a sus alumnos durante todo el proceso de preparación y competencia, reflejando el crecimiento sostenido que viene teniendo el taekwondo nuevejuliense.

Los resultados obtenidos en Brasil representan mucho más que dos medallas: son el premio al sacrificio, la constancia y la pasión por el deporte. Lucas Villarreal y Lara Benvenuto regresan a casa con el orgullo de haber cumplido una destacada actuación internacional y con la satisfacción de haber representado de la mejor manera a la Argentina y a toda la comunidad de Nueve de Julio.

Una vez más, el deporte local demuestra que, con trabajo, compromiso y el acompañamiento de toda una comunidad, los sueños pueden transformarse en grandes logros.