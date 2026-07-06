Germán Lago: “Las ferias de ciencias demuestran que desde las aulas pueden surgir proyectos que transformen la realidad”

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Germán Lago destacó el valor de la Feria de Ciencia y Tecnología de Nueve de Julio como un espacio donde la educación, la investigación y el compromiso de estudiantes y docentes pueden convertirse en verdaderos motores de transformación para las comunidades.

Durante una entrevista con Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, el senador bonaerense explicó que su presencia en la ciudad formó parte de una recorrida por los distritos que integran la Cuarta Sección Electoral, aunque remarcó que la feria representó una oportunidad especial para conocer de cerca el trabajo que realizan las instituciones educativas.

“Es un ámbito que claramente expresa lo que pasa en los distritos. Permite ver cómo es el trabajo territorial, cómo se desarrollan las aulas y cuáles son las hipótesis que plantean los niños, los jóvenes y los adultos cuando investigan un tema, elaboran un proyecto y llegan a una conclusión que luego comparten con toda la comunidad”, expresó.

Para Lago, la Feria de Ciencias constituye uno de los programas más importantes impulsados por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, ya que ofrece la posibilidad de que cada escuela investigue problemáticas vinculadas con su propia realidad.

“Los proyectos nacen de la observación que hacen los vecinos sobre su territorio. Los estudiantes investigan situaciones concretas, buscan respuestas y muchas veces encuentran soluciones que pueden mejorar la calidad de vida de las personas”, sostuvo.

El legislador resaltó además la diversidad de temáticas presentes en la muestra desarrollada en Nueve de Julio, donde se abordaron iniciativas relacionadas con ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, cuidado ambiental, clasificación de residuos, producción rural, alimentación, uso de las redes sociales y distintas problemáticas cotidianas.

“Hay muchísimas cuestiones que nos atraviesan como sociedad y que aparecen reflejadas en estos proyectos. Por eso es tan importante recorrer los stands, escuchar a los estudiantes, preguntarles cómo trabajaron, qué investigaron y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron. Detrás de cada trabajo hay un enorme compromiso y mucha información que merece ser escuchada”, afirmó.

Lago también destacó la participación de autoridades educativas, funcionarios municipales, consejeros escolares, concejales y representantes de distintos espacios políticos que visitaron la feria.

“Entiendo que Nueve de Julio ha valorado este espacio porque hubo una importante presencia institucional. Ojalá estas experiencias también sirvan para que quienes tienen responsabilidades de gestión puedan encontrar nuevas ideas y pensar políticas públicas desde otro lugar”, señaló.

De una feria de ciencias a una ordenanza municipal

Para ejemplificar el impacto que pueden tener estos proyectos escolares, el senador recordó una experiencia desarrollada en Alberti cuando era intendente.

Contó que una investigación realizada por alumnas sobre contaminación lumínica comenzó como un trabajo presentado en una Feria de Ciencias y terminó convirtiéndose en la primera ordenanza municipal de la provincia de Buenos Aires destinada a regular ese tipo de contaminación.

“Las estudiantes quisieron entender por qué un mismo objeto del cielo se veía diferente según el lugar desde donde era observado. Esa investigación permitió estudiar el impacto de la iluminación artificial sobre el ambiente y terminó generando una ordenanza para que todo el alumbrado público que se incorpora en el distrito tenga dispositivos que reduzcan la contaminación lumínica, mejorando la eficiencia energética y el cuidado ambiental”, explicó.

Para Lago, ese ejemplo demuestra que muchas veces las mejores ideas nacen dentro de las escuelas.

“Las ferias de ciencias generan cosas maravillosas. No quedan solamente en una carpeta o en una exposición escolar; pueden convertirse en políticas públicas concretas cuando existe la decisión de escuchar a quienes investigan”, aseguró.

El Observatorio Astronómico como continuidad del aprendizaje

En otro tramo de la entrevista, el senador relató cómo surgió el Observatorio Astronómico de Alberti, un proyecto que nació a partir de la curiosidad de un grupo de alumnos durante una clase y que hoy se transformó en un espacio educativo reconocido en toda la región.

Recordó que todo comenzó cuando un docente respondió las preguntas de sus estudiantes sobre los cuerpos celestes y organizó una jornada de observación nocturna. La iniciativa despertó el interés de las familias y de la comunidad, lo que llevó al municipio a acompañar el proyecto con equipamiento y posteriormente a recuperar una antigua escuela rural para transformarla en un centro de observación e investigación.

“Entendimos que había un enorme potencial. Compramos telescopios, binoculares y todo el equipamiento necesario para que la propuesta pudiera crecer y dejar de ser solamente una actividad escolar para convertirse en una experiencia abierta a toda la comunidad”, explicó.

Actualmente, el observatorio funciona como un espacio educativo donde concurren cientos de alumnos cada mes y también recibe a vecinos, instituciones y escuelas de distintos puntos de la provincia.

Según indicó, se trata de una propuesta que integra la observación científica con actividades de capacitación, campamentos educativos y experiencias vinculadas con la astronomía, la naturaleza y la historia.

“Así empieza la ciencia: observando, formulando preguntas, elaborando hipótesis y buscando respuestas. Eso es exactamente lo que promueven las ferias de ciencias y por eso considero que son uno de los programas más importantes que tiene el sistema educativo bonaerense”, concluyó.

Con ese mensaje, Lago reafirmó la importancia de sostener y fortalecer estos espacios educativos, convencido de que la investigación desarrollada por estudiantes y docentes no solo enriquece el aprendizaje, sino que también puede convertirse en una herramienta para impulsar cambios concretos en cada comunidad.