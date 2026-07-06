Gran actuación del Club Atlético en el Torneo Nacional de Newcom: ganó siete de ocho partidos en Santiago del Estero

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El Club Atlético de Nueve de Julio cumplió una destacada actuación en el Torneo Nacional de Newcom, disputado en la ciudad de Santiago del Estero y organizado por la Secretaría de Newcom de la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), junto a las autoridades provinciales.

La competencia reunió a los equipos clasificados por el ranking nacional y se desarrolló en distintos gimnasios de la capital santiagueña y en el Nodo Tecnológico de La Banda.

En la categoría Mixta +50 participaron 21 equipos de distintos puntos del país. El representativo del Club Atlético fue uno de los grandes protagonistas al conseguir siete triunfos en ocho presentaciones. Sin embargo, una única derrota en la etapa inicial terminó condicionando sus posibilidades de pelear por los primeros puestos del certamen.

El debut fue con una sólida victoria sobre Centro Deportivo El Trébol, de El Calafate (Santa Cruz), por 15-6 y 15-11. En su segundo compromiso cayó frente a Vélez Sarsfield, de Entre Ríos, por 15-9 y 15-13, resultado que finalmente resultó determinante para su clasificación.

A partir de allí, el conjunto nuevejuliense encadenó una serie de victorias: superó a Alas, de San Luis, por 11-15, 15-11 y 11-9; derrotó a Montieleros, de Entre Ríos, por 15-8 y 15-11; venció al Centro Municipal Proyecto X, de La Rioja; luego volvió a imponerse sobre Alas por 15-10 y 15-9; derrotó a Indomables, del Club Alberdi del barrio porteño de Caballito, por 15-6 y 15-13; y cerró su participación con un nuevo triunfo frente a Alas por 15-8 y 15-10.

Desde la organización señalaron que el sistema de competencia presentó algunas complejidades, al punto que las posiciones finales quedaron sujetas a la resolución del Tribunal de Disciplina. Como ejemplo, el equipo del Club Atlético debió enfrentar en tres oportunidades al mismo rival, el conjunto puntano Alas, una situación poco habitual en este tipo de torneos.

Más allá de esa particularidad, el balance para el equipo nuevejuliense fue altamente positivo, ratificando el crecimiento del newcom local y el competitivo nivel alcanzado por el Club Atlético en una de las principales competencias nacionales de la disciplina.