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Corte de luz programado por la CEyS Mariano Moreno afectará a un sector de Barrios Unidos este martes

La interrupción del servicio eléctrico se realizará el martes 7 de julio, entre las 8:30 y las 12:00, debido a tareas de mantenimiento. En caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) Mariano Moreno informó que este martes 7 de julio de 2026 se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en un sector de Barrios Unidos, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento en la red.

La interrupción del servicio está prevista entre las 8:30 y las 12:00 horas y alcanzará al área delimitada en el mapa difundido por la cooperativa, identificada con líneas rojas.

Desde la entidad solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario establecido y recordaron que estas tareas son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento y la confiabilidad del servicio eléctrico.

Asimismo, la CEyS aclaró que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán postergados hasta nuevo aviso.

 

 

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