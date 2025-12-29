lunes, diciembre 29, 2025
39.6 C
Nueve de Julio
Teatro

Taller de Teatro Municipal para adultos: últimas vacantes hasta mañana 30

A través de la Universidad Popular, de la Comuna Nuevejuliense, se invita a los adultos mayores de 18 años a sumarse y las vacantes están abiertas hasta mañana, martes 30 de diciembre, con las últimas disponibles

0
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de su Universidad Popular, informa que están abiertas las inscripciones para el Taller de Teatro Municipal destinado a adultos mayores de 18 años. Este taller, ideal tanto para quienes deseen iniciarse como para aquellos interesados en profundizar en las artes escénicas, será una excelente oportunidad para desarrollarse en el ámbito teatral.

Las inscripciones estarán abiertas hasta mañana, martes 30 de diciembre, y se realizarán en la sede de la Universidad Popular, ubicada en Robbio 322. Actualmente, quedan pocas vacantes disponibles, por lo que se recomienda a los interesados que realicen su inscripción lo antes posible.

El Taller estará a cargo de la profesora Luna Cano Fournier, quien guiará a los participantes a lo largo de un proceso formativo que dará inicio el próximo jueves 8 de enero de 2026. Esta iniciativa busca fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo personal a través del teatro, ampliando las oportunidades culturales y de formación para los vecinos del distrito.

El Taller de Teatro Municipal es una nueva propuesta cultural que invita a los adultos a participar activamente en la vida cultural de Nueve de Julio, brindando un espacio para aprender, compartir y disfrutar del arte escénico en un ambiente inclusivo y dinámico.

Los interesados pueden obtener más información y realizar la inscripción en la sede de la Universidad Popular, de lunes a viernes en horario de 8 a 14 horas. ¡No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única!

