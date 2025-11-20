‘Instantánea’: una obra de danza, teatro y amor que conquista al público local”

- Advertisement -

La obra Instantánea, dirigida por Verónica Paulucci, llega a su cierre de temporada este domingo 23 de noviembre a las 21 horas en el Centro Cultural Rossini de 9 de Julio. Esta producción de la compañía El Vértice ha conquistado al público con su innovadora propuesta de danza teatro, una fusión de expresiones artísticas que explora la conexión humana, la emoción y el amor, en un formato que podría describirse como una serie de “fotografías vivientes”.

Desde su estreno en 2023, Instantánea ha sido una obra en constante evolución, comenzando como una presentación en la Casona, y perfeccionándose a lo largo del tiempo gracias al trabajo continuo de su directora y su equipo. La pieza presenta una serie de escenas interconectadas, donde los actores, bailarines y músicos se convierten en vehículos de expresión para representar diferentes aspectos del amor y la vida. Cada escena está acompañada de un cambio de vestuario, una herramienta visual pensada para resaltar la transitoriedad de los momentos que se capturan en cada “instantánea” del espectáculo.

El elenco está compuesto por más de 20 personas, con un grupo central de 15 actores en escena, que desempeñan múltiples roles, cada uno con tres cambios de vestuario durante la función. Lo que destaca aún más la obra es la diversidad de los intérpretes, que van desde los 18 hasta los 100 años, reflejando la riqueza de la experiencia humana en sus diferentes etapas. Esta diversidad no solo enriquece la puesta en escena, sino que también le da a la obra una resonancia especial dentro de la comunidad local de 9 de Julio.

El trabajo de la compañía no se limita solo al escenario: el equipo detrás de la obra incluye un grupo comprometido de colaboradores, que van desde el diseño de vestuario hasta la creación de contenido digital y la fotografía. En este último rol, Bauti Torres, el fotógrafo de la compañía, ha sido esencial para capturar los momentos más conmovedores del espectáculo, lo que agrega una capa adicional de profundidad a la presentación.

“Instantánea” ha sido muy bien recibida en su gira por la región, con funciones en ciudades como Bragado, Facundo Quiroga, Los Toldos y Pinto, donde el público ha mostrado un gran entusiasmo. Los aplausos y las reacciones del público han sido una prueba del impacto emocional de la obra, que se ha logrado conectar profundamente con los espectadores.

El próximo domingo 23 de noviembre será la última oportunidad para ver Instantánea en 9 de Julio antes de que termine su temporada de 2025. Las entradas están disponibles en el teatro a partir de las 18 horas, o bien pueden adquirirse a través del teléfono de contacto de la compañía, whatsapp2317 47 45 85. Además, los oyentes de Cadena Nueve pueden participar en un sorteo de entradas a través de la radio.

Con un elenco talentoso, una dirección audaz y una propuesta que combina varias formas de arte, Instantánea es una experiencia imperdible para los amantes del teatro y la danza, pero también para aquellos que buscan disfrutar de una obra que celebra la conexión humana a través del amor, el arte y la comunidad local.