Teatro

“Es Paria”: la actuación de Adrián Navarro que llega este domingo a la Biblioteca José Ingenieros

El reconocido actor y director presenta su unipersonal este domingo 9, a las 21 hs, en la sala de la Biblioteca José Ingenieros donde la primera preventa ya está agotada, y las últimas entradas se consiguen a través de Alternativa Teatral o por Instagram (@biblio_jose_ingenieros)

Este fin de semana, el teatro local recibe una de las propuestas más potentes del año. En su doble rol como actor y director, Adrián Navarro sube al escenario con “Es Paria”, un unipersonal que, según la crítica, destaca por una interpretación “feroz”, cargada de intensidad y compromiso.

La obra aborda la historia de un trabajador que padece necesidades y una vida moldeada por los intereses ajenos. Se lo tilda de peligroso, de loco, de enfermo; pero su voz —rabiosa, verborrágica y lúcida— denuncia las injusticias y pone en jaque las estructuras sociales.

Entre delirios y verdades, “Es Paria” despliega un relato profundamente humano. El protagonista, agotado por la persecución de los “chupasangre”, se embarca en una travesía mínima pero reveladora: un viaje al supermercado en busca de espirales, donde un acto tan simple como comerse una banana se convierte en delito.

Con una puesta minimalista y un texto que oscila entre la catarsis y la reflexión política, Navarro construye un espejo del presente argentino: un grito contra la desigualdad, la avaricia y la deshumanización. “Necesita comunidad —dice el texto— pero no está dispuesto a tolerar la injusticia social. ¿Es naturaleza, incoherencia o sincericidio?”

“Es Paria” promete una experiencia teatral intensa, de esas que no dejan indiferente.
Las últimas entradas están disponibles en Alternativa Teatral o por mensaje directo a @biblio_jose_ingenieros en Instagram.

