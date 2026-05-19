“Entre nos”: una obra teatral que aborda el Alzheimer desde el corazón de una familia

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La ciudad de 9 de Julio recibirá el próximo domingo 24 de mayo, a las 20 horas, la obra teatral Entre nos, un unipersonal protagonizado por Nora Ugartemendia que se presentará en el Círculo Médico nuevejuliense. La propuesta fue anunciada durante una entrevista radial en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, donde la actriz brindó detalles sobre una puesta que combina emoción, reflexión y una profunda mirada humana sobre el Alzheimer y el impacto de la enfermedad en el entorno familiar.

La obra surgió a partir del vínculo entre Ugartemendia y el médico Patricio Herrea, a quien conoció recientemente durante un viaje. Según relató la actriz, fue él quien impulsó la posibilidad de la propuesta en Nueve de Julio, especialmente por el eje temático de la pieza, relacionado con una enfermedad neurodegenerativa que afecta tanto al paciente como a quienes lo rodean.

“Es una obra que trata una enfermedad desde otro lugar, desde la mirada del arte”, explicó la actriz, quien destacó que el teatro permite abordar temas complejos desde la sensibilidad y la empatía.

Entre nos fue escrita por un autor uruguayo José Castro Urioste, radicado en California, Estados Unidos, quien desarrolló el texto a partir de una experiencia personal: el padecimiento de Alzheimer de su propio padre. La dirección está a cargo de Graciela Baletti, actriz y directora con amplia trayectoria, radicada actualmente en Bragado.

La obra se estructura como un unipersonal en el que Ugartemendia interpreta cinco personajes: tres generaciones de mujeres —la abuela enferma, su hija cuidadora y una nieta— además de una narradora y un médico. Todo ocurre en un mismo espacio escénico, sin salidas de escena ni cambios tradicionales, lo que representa un gran desafío actoral.

“No es una obra realista. Está construida desde los pensamientos, miedos y emociones de una mujer que convive con la enfermedad de su madre y teme atravesar el mismo destino”, explicó la actriz durante la entrevista.

A lo largo de la puesta aparecen reflejadas distintas miradas sobre el envejecimiento, la pérdida de autonomía y el rol de las familias frente al deterioro cognitivo. La propuesta combina momentos emotivos, escenas de humor, tensión y reflexión, atravesando distintas emociones que buscan conmover al público.

Ugartemendia también compartió aspectos de su recorrido personal y artístico. Contó que comenzó su formación teatral después de jubilarse, tras una vida dedicada a la docencia y la crianza de sus hijos. En Bragado inició talleres con Graciela Baletti y desde entonces desarrolló distintas experiencias escénicas y de formación.

“Empecé tarde en la actuación, pero encontré un espacio enorme de expresión. Este proyecto fue un desafío muy grande, especialmente por la construcción de tantos personajes en escena”, señaló.

La obra tuvo su estreno en un teatro independiente de la ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia del autor, quien elogió la adaptación y la propuesta escénica realizada por el equipo argentino.

Finalmente, la actriz destacó la importancia de que espacios vinculados a la salud, como el Círculo Médico, abran sus puertas a propuestas culturales que permitan reflexionar sobre problemáticas humanas y sociales.

“El arte tiene la capacidad de conmover y hacer visible una realidad desde otro lugar. Si una obra logra tocar alguna fibra íntima en quien la ve, entonces el objetivo está cumplido”, concluyó.