Uno de cada ocho hombres desarrollará cáncer de próstata: la importancia de los controles para detectarlo a tiempo

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El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los hombres y una de las principales causas de muerte por cáncer en la población masculina. En Argentina se registran alrededor de 11.000 nuevos casos por año, mientras que en la provincia de Buenos Aires se detectan unos 3.200. Además, cerca de 1.300 bonaerenses fallecen anualmente por esta enfermedad.

El dato cobra especial relevancia porque, según estiman los especialistas, uno de cada ocho hombres desarrollará cáncer de próstata a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando se detecta de manera temprana, las posibilidades de tratamiento y control de la enfermedad aumentan considerablemente.

Desde el Instituto Provincial del Cáncer (IPC), dependiente del Ministerio de Salud bonaerense, remarcan que uno de los principales desafíos es que muchos varones postergan la consulta médica por miedo, vergüenza, desconocimiento o por los mitos que todavía rodean al examen prostático.

“En sus etapas iniciales este cáncer suele no dar síntomas. Por eso insistimos en que hacerse los controles a tiempo es un acto de cuidado personal y también hacia la familia”, explicó la médica del IPC, Silvia Ferroni.

La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino ubicada debajo de la vejiga y alrededor de la uretra. Su función es producir parte del líquido seminal. Con el paso de los años suele aumentar de tamaño de forma natural, aunque ese crecimiento no implica necesariamente la presencia de un cáncer, ya que muchas veces se trata de una hiperplasia prostática benigna.

Cuándo consultar

La recomendación general es que los hombres comiencen a conversar con su médico sobre los controles prostáticos a partir de los 50 años. En quienes tienen antecedentes familiares directos de cáncer de próstata o de mama, esa consulta debe realizarse antes, ya que el riesgo es mayor.

“Lo ideal sería que todos los hombres realicen una consulta anual con el equipo de salud para prevenir o detectar oportunamente diferentes enfermedades, entre ellas el cáncer de próstata”, sostuvo la directora del IPC, Marina Pifano.

La especialista recordó además que los trabajadores de la administración pública bonaerense comprendidos por la Ley 10.430 cuentan con una licencia especial de dos días hábiles al año para realizarse estudios preventivos de cáncer de próstata, colon y cáncer génito-mamario.

Los síntomas que no deben ignorarse

Aunque la enfermedad puede desarrollarse durante años sin manifestaciones, existen señales de alerta que requieren una consulta médica:

Dificultad para orinar.

Necesidad frecuente o urgente de orinar.

Sangre en la orina o en el semen.

Disfunción eréctil.

Dolor o molestias al permanecer sentado.

El diagnóstico inicial consiste en dos estudios simples: un análisis de sangre para medir el Antígeno Prostático Específico (PSA) y el tacto rectal. Los médicos aclaran que ambos exámenes son complementarios y que uno no reemplaza al otro.

Derribar los mitos

Los especialistas insisten en combatir algunas falsas creencias que retrasan el diagnóstico.

El análisis de PSA por sí solo no alcanza para descartar la enfermedad, ya que algunos pacientes presentan valores normales pese a tener un tumor. Tampoco es cierto que la ausencia de síntomas garantice que todo está bien, debido a que el cáncer puede avanzar silenciosamente durante años.

Otro de los conceptos equivocados es asociar el agrandamiento de la próstata con el cáncer. El crecimiento benigno de esta glándula es muy frecuente con el envejecimiento y no aumenta por sí mismo el riesgo de desarrollar un tumor, aunque sí requiere evaluación médica para establecer el diagnóstico correcto.

Prevención

Además de los controles periódicos, los especialistas recomiendan mantener hábitos saludables: llevar una alimentación rica en frutas y verduras, realizar actividad física de manera regular, evitar el tabaquismo, moderar el consumo de alcohol, prevenir las infecciones de transmisión sexual y mantener al día el calendario de vacunación.

Para las personas que cuentan exclusivamente con cobertura pública, el Instituto Provincial del Cáncer garantiza el acceso al diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos. También dispone de una línea gratuita de orientación: 0800-999-1576, de lunes a viernes, de 8.30 a 15.30 horas.

Este formato tiene un estilo más cercano al de Cadena Nueve Diario: abre con el dato fuerte (“uno de cada ocho”), evita reproducir el comunicado de manera lineal, jerarquiza la información con subtítulos, incorpora las cifras más relevantes al comienzo y deja la información institucional para el final. Eso le da un perfil más periodístico y de mayor interés para el lector.