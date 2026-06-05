Salud digital: el Gobierno implementa un nuevo sistema para la dispensa de medicamentos y elimina registros en papel

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El Gobierno nacional avanzó un nuevo paso en la digitalización del sistema sanitario al establecer un esquema completamente electrónico para la dispensa de medicamentos en farmacias. A través de la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se dispuso la implementación de herramientas digitales para validar la identidad de los pacientes, registrar las entregas de medicamentos y reemplazar los tradicionales registros en papel.

La normativa otorga un plazo de 180 días para que las farmacias de todo el país adapten sus sistemas de gestión y cumplan con los nuevos requisitos tecnológicos. La medida se enmarca en la puesta en marcha de la receta electrónica y busca completar el proceso de digitalización desde la prescripción médica hasta la entrega efectiva de los tratamientos.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es el reconocimiento oficial de los tokens digitales —o mecanismos equivalentes— como medio válido para acreditar la identidad de los pacientes al momento de retirar medicamentos. Estos sistemas deberán ser emitidos por plataformas que cuenten con mecanismos seguros de autenticación y registro, garantizando la trazabilidad de cada operación.

La nueva regulación también contempla situaciones en las que una persona deba retirar medicamentos en nombre de otra. En esos casos, será posible utilizar autorizaciones o credenciales digitales delegadas por el titular de la receta. Para ello, las plataformas y sistemas vinculados a la salud digital deberán desarrollar herramientas que permitan verificar de manera segura la identidad del autorizado y la validez de la delegación.

No obstante, la resolución establece que las farmacias deberán registrar siempre el documento de identidad de la persona que efectivamente retire los medicamentos, ya sea el propio paciente o un tercero autorizado. Esa información quedará asociada al acto de dispensa como una instancia adicional de validación y control.

Además, la normativa obliga a conservar los datos de facturación vinculados a cada operación. Según el texto oficial, estos registros podrán ser utilizados como respaldo en procesos de auditoría, reclamos administrativos o eventuales controversias relacionadas con la entrega de medicamentos.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que uno de los principales desafíos actuales es la diversidad de sistemas utilizados por las farmacias, lo que dificulta la interoperabilidad de la información sanitaria y la consolidación de datos a nivel nacional. En ese sentido, la resolución apunta a establecer estándares comunes que permitan integrar los registros de dispensa con el resto de las plataformas de salud digital.

La cartera sanitaria considera que la disponibilidad de información unificada sobre la utilización de medicamentos contribuirá a mejorar la gestión del sistema de salud, fortalecer los mecanismos de control y fiscalización y generar datos de valor para el análisis epidemiológico y la planificación de políticas públicas.

Con esta medida, el Gobierno busca consolidar la transformación digital del sector sanitario, promoviendo procesos más ágiles, seguros y transparentes en toda la cadena de prescripción, validación y entrega de medicamentos.