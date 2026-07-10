Mucho más que vender: el rol estratégico del comerciante en una sociedad que cambia

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Cada 10 de julio se celebra en Argentina el Día del Comerciante, una fecha destinada a reconocer el trabajo de quienes impulsan la actividad comercial y contribuyen al desarrollo económico del país a través del intercambio de bienes y servicios.

La efeméride tiene su origen en un hecho histórico clave: el 10 de julio de 1854, cuando un grupo de ganaderos y comerciantes fundó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, una institución que se convirtió en uno de los pilares del crecimiento económico nacional.

Desde sus primeros años, la Bolsa desempeñó un papel central en la organización de las operaciones comerciales y financieras del país. Su primer edificio fue inaugurado en 1862 en una vivienda que había pertenecido a la familia del general José de San Martín. Más tarde, en 1916, la institución se trasladó a su actual sede, ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

Una fecha con fuerte valor histórico

El 10 de julio también quedó marcado por otro acontecimiento relevante para la economía argentina. Doce años después de la creación de la Bolsa, el 10 de julio de 1866, se fundó la Sociedad Rural Argentina, una entidad que tuvo un rol fundamental en el desarrollo del sector agropecuario.

Sin embargo, la tradición comercial del país se remonta a mucho antes. Entre los antecedentes más importantes figuran la habilitación del libre comercio con España en 1777, la creación del Consulado de Buenos Aires en 1794 y el nacimiento de la Bolsa Mercantil en 1821, instituciones que sentaron las bases del sistema comercial argentino.

Día del Comerciante y Día del Empleado de Comercio: cuál es la diferencia

Aunque suelen confundirse, el Día del Comerciante no es el mismo que el Día del Empleado de Comercio, que se celebra cada 26 de septiembre.

La diferencia radica en el homenaje que representa cada fecha: mientras el 10 de julio reconoce a comerciantes, empresarios y emprendedores que desarrollan actividades comerciales, el 26 de septiembre está dedicado a los trabajadores del sector mercantil y conmemora la sanción de la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo.

En la actualidad, el Día del Comerciante se presenta como una oportunidad para destacar el aporte de miles de pequeños, medianos y grandes comerciantes que, con su actividad cotidiana, sostienen el funcionamiento de la economía en ciudades y localidades de todo el país.