Zona Fría: el Gobierno posterga la reforma y en el oficialismo ya plantean revisar el alcance del proyecto

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Gobierno de Javier Milei resolvió postergar, al menos hasta después de las vacaciones de invierno, el debate del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, ante la falta de respaldo suficiente en el Senado. La decisión representa un alivio momentáneo para los 3,35 millones de hogares alcanzados por el beneficio, entre ellos 1,24 millones ubicados en 94 municipios bonaerenses.

La iniciativa fue uno de los temas analizados en la mesa política del oficialismo, donde quedó claro que, por ahora, no están garantizados los votos de los bloques dialoguistas para avanzar con la reforma impulsada por la Casa Rosada.

Según pudo saber este medio, en ese mismo ámbito algunos legisladores del oficialismo comenzaron a plantear, por lo bajo, la necesidad de repensar el alcance del proyecto. Si bien la intención del Gobierno sigue siendo modificar el esquema de subsidios al gas, reconocen que la resistencia política y el impacto que tendría en millones de usuarios obligan a revisar la estrategia para conseguir los apoyos necesarios.

La negociación pasa principalmente por un grupo de diez senadores vinculados a los gobernadores del Norte Grande, quienes condicionan su respaldo a la creación de un esquema de compensación para las provincias del norte durante el verano mediante una reducción en las tarifas eléctricas. Aunque esa propuesta no fue incorporada al texto del proyecto, los mandatarios provinciales buscan obtener un compromiso político antes de acompañar la iniciativa.

En ese contexto, los jefes de bloque del Senado acordaron sesionar el próximo 16 de julio, pero la reforma de la Zona Fría quedó fuera del temario. La prioridad será el tratamiento del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, mientras que, tras el receso invernal, la Cámara alta volverá a reunirse el 6 de agosto para debatir la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Así, el proyecto para modificar los subsidios al gas deberá esperar una nueva ventana política.

Cómo cambiarían los subsidios

La propuesta del Gobierno mantiene la asistencia para los hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales mensuales, actualmente unos 4,4 millones de pesos. Sin embargo, introduce un cambio central en la forma de calcular el beneficio.

Actualmente, los usuarios alcanzados reciben descuentos del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. La reforma establece que esa bonificación sólo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes que conforman la factura.

Quedarán excluidos del subsidio el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el costo del transporte del gas, por lo que el descuento efectivo será considerablemente menor y el monto final de las boletas aumentará incluso para quienes continúen dentro del régimen.

En el caso de los 94 municipios bonaerenses incorporados al sistema durante la ampliación del régimen, el beneficio se reduciría de manera significativa. Como el componente PIST representa aproximadamente entre un 25% y un 30% del total de la factura, un descuento del 50% sobre ese ítem implicaría una reducción final cercana al 15%, antes de impuestos y otros cargos.

Mientras continúan las negociaciones políticas, el oficialismo busca una salida que le permita sostener el objetivo de reducir subsidios sin profundizar el costo político de una medida que impacta directamente sobre millones de usuarios en plena temporada invernal.