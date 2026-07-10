Lucas Tortolo: “La confianza sigue siendo el motor de cada venta”

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En el marco de la campaña que promueve Cadena Nueve para el fortalecimiento del comercio local, Lucas Tortolo abrió las puertas de su concesionaria para compartir un balance sobre la actualidad del sector y reflexionar sobre el papel que cumplen los comerciantes en el crecimiento de las comunidades.

Adeás, acompaña el ciclo Modo Mundial, ‘La pelota nos une’ que se emite en Despertate por las radios del medio y TV – AM 1560, FM Máxima 89.9 y Visión Plus, siguiendo a la Selección Nacional

Con 21 años al frente de la empresa y una clientela construida a partir de la recomendación y el trato personalizado, Tortolo destacó que, pese al contexto económico, las ventas mantienen un buen ritmo.

“Las ventas están bien. Para el momento socioeconómico que atraviesa el país, venimos trabajando y vendiendo bien gracias a la confianza de clientes que nos acompañan desde hace muchos años”, señaló.

Un mercado con mayor estabilidad

Uno de los aspectos positivos que remarcó es la estabilidad que presentan actualmente los valores de los vehículos.

“Desde hace aproximadamente seis meses los precios prácticamente no se han movido. Las variaciones son mínimas, del uno o dos por ciento, y eso facilita mucho el cierre de las operaciones”, explicó.

Respecto del mercado de usados, indicó que también atraviesa un momento favorable luego de una readecuación de valores.

“Los usados encontraron nuevamente su precio lógico de mercado y cuando están correctamente valuados se venden sin inconvenientes”, afirmó.

Una empresa que trasciende la región

Actualmente, Lucas Tortolo Automotores dispone de alrededor de 90 vehículos exhibidos entre sus tres salones, además del stock disponible en depósitos.

Clientes provenientes de distintas ciudades, como Daireaux, Junín y otros puntos de la provincia, llegan habitualmente a la firma motivados por las recomendaciones, como hoy mientras se hacía la nota.

“Tenemos muy poca presencia en redes sociales. Nuestro crecimiento se dio principalmente por el boca a boca. Cuando alguien vive una buena experiencia de compra vuelve y recomienda”, expresó.

Ese prestigio, construido durante décadas, convirtió a la concesionaria en una referencia regional dentro del mercado automotor.

Tecnología, híbridos y nuevas tendencias

Consultado sobre los cambios que vive la industria, Tortolo destacó el crecimiento de los vehículos híbridos y el desembarco de nuevas marcas internacionales.

“Las marcas chinas vienen con mucha tecnología, excelentes estándares de seguridad y un equipamiento muy completo. Hoy el público las está eligiendo porque ofrecen prestaciones muy competitivas”, explicó.

También sostuvo que los sistemas de asistencia a la conducción representan un aporte importante para la seguridad vial.

“Controles de carril, frenado autónomo, múltiples airbags y asistentes electrónicos ayudan mucho, especialmente teniendo en cuenta el estado de muchas de nuestras rutas”, indicó.

El valor del comerciante

Más allá de los números, la conversación permitió poner en valor el rol del comerciante como generador de empleo, confianza y desarrollo económico.

Desde Lucas Tortolo Automotores remarcan que la atención personalizada, el cumplimiento y la transparencia siguen siendo los pilares de una empresa que continúa creciendo sin perder el vínculo cercano con cada cliente.

En el Día del Comerciante, el mensaje adquiere un significado especial: apostar por el comercio local significa fortalecer el trabajo, la inversión y el desarrollo de toda la comunidad.