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Argentina ganó con el corazón y ya piensa en Suiza: el análisis de Rubén Lucero y Tato Márquez

En el ciclo Modo Mundial: La pelota nos une, emitido por Despertate en Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, los analistas coincidieron en que la Selección mostró carácter y jerarquía para superar un partido complejo, aunque advirtieron aspectos futbolísticos que deberán corregirse antes de los cuartos de final

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La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final dejó una mezcla de alivio, emoción y entusiasmo. Tras el triunfo por 3-2 frente a Egipto, Rubén Lucero y Tato Márquez analizaron el encuentro y coincidieron en que el equipo volvió a demostrar una fortaleza anímica que terminó siendo decisiva en los momentos más difíciles.

Durante el espacio Modo Mundial: La pelota nos une, ambos destacaron que, más allá del sufrimiento, el conjunto argentino hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria gracias a su jerarquía colectiva y a la capacidad para reaccionar cuando el partido parecía complicarse.

El debate también giró en torno al funcionamiento del equipo. Si bien señalaron que Argentina dominó gran parte del encuentro, reconocieron que continúa mostrando algunas falencias en la definición y en la recuperación defensiva, especialmente cuando el rival logra salir de contraataque. En ese sentido, remarcaron que el equipo llega con frecuencia al área rival, aunque todavía necesita mayor eficacia para cerrar los partidos con mayor tranquilidad.

Entre los rendimientos individuales sobresalieron las actuaciones de Leandro Paredes, Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, valorando especialmente el compromiso de todos los futbolistas para recuperar la pelota y sostener la intensidad durante los 90 minutos.

También hubo espacio para analizar el desempeño de Lionel Messi. Si bien consideraron que no fue uno de sus mejores partidos desde el juego, resaltaron que volvió a ser determinante con un gol y una asistencia, además de su influencia permanente en las decisiones ofensivas del equipo.

Respecto al cuerpo técnico, Lucero y Márquez elogiaron el trabajo de Lionel Scaloni, destacando la serenidad con la que conduce al plantel y la confianza que transmite incluso en los momentos de mayor tensión.

De cara al próximo compromiso, ambos coincidieron en que enfrentar a Suiza representa un desafío diferente al que hubiera significado Colombia, principalmente por el estilo de juego europeo y el mayor espacio que suele ofrecer para desarrollar el fútbol.

Finalmente, los conductores remarcaron que, más allá de los aspectos tácticos, la Selección volvió a despertar un sentimiento colectivo en todo el país. “La pelota nos une” quedó reflejado en una jornada donde el sufrimiento, la ilusión y la alegría volvieron a compartir el mismo lugar entre los argentinos.

Ruben Lucero- Tato Márquez- ‘La pelota nos une’

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