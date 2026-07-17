Desde la escuela de Pujato al liderazgo de la Selección: la historia de Lionel Scaloni contada por quien lo vio crecer

En un pueblo de poco más de 3.800 habitantes, donde todos se conocen por el nombre y las distancias se miden en pocas cuadras, Lionel Scaloni sigue siendo “Leo”, el vecino que pasa en bicicleta sin llamar la atención. Así lo describió María del Carmen D’Alleva, exdirectora de la Escuela N° 227 de Pujato y actual supervisora de 17 establecimientos educativos de la región.

Durante una entrevista en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, la docente recordó cómo el actual entrenador de la Selección Argentina ya demostraba desde chico las cualidades que hoy lo convirtieron en uno de los líderes deportivos más admirados del país.

“No fui maestra de Lionel porque él tiene 45 años y yo tengo 60, pero acompañé todo el proceso cuando era directora de la escuela. Él ya tenía esa actitud positiva, ese empuje, ese coraje que hoy vemos al frente de la Selección”, afirmó.

“En este patio fui feliz”

Uno de los recuerdos más emotivos ocurrió en 2021, cuando Scaloni regresó de manera sorpresiva a la escuela donde cursó sus estudios primarios.

D’Alleva organizó la visita junto a Corina, la hermana menor del entrenador, para que fuera un encuentro íntimo con los alumnos.

Mientras los chicos observaban una supuesta entrevista proyectada en una pantalla, Scaloni ingresó silenciosamente por una puerta lateral.

“Los chicos me decían que no se escuchaba el audio. Entonces les respondí: ‘Pregúntenselo a él’. Cuando se dieron vuelta y lo vieron entrar, fue un momento inolvidable”, recordó.

Con lágrimas en los ojos, Scaloni les dijo a los alumnos:

“En este patio fui feliz. Disfruten este patio como lo disfruté yo.”

La emoción fue compartida por toda la comunidad educativa.

La actitud por encima del talento

Para la docente, existe una frase que resume la filosofía del entrenador.

“Él siempre les decía a los chicos que jugaran en el club del pueblo, en Newell’s o en Central, pero que lo importante era la actitud.”

D’Alleva considera que ese mismo concepto explica hoy el éxito de la Selección Argentina.

“No distribuye solamente tareas; distribuye compromisos. Escucha a todos, confía en sus jugadores y hace que cada uno se sienta importante. Eso es liderazgo.”

Como supervisora escolar, asegura que utiliza el ejemplo de Scaloni cuando trabaja con los equipos directivos de las escuelas que tiene a su cargo.

El fenómeno Scaloni transformó a Pujato

La conquista del Mundial y los éxitos de la Selección también modificaron la vida cotidiana del pueblo.

Según contó la docente, cada vez es más frecuente encontrar turistas recorriendo las calles para conocer los lugares vinculados al entrenador.

“La gente viene a sacarse fotos frente a su casa, busca los murales, quiere conocer la panadería de su hermana o el club donde comenzó a jugar.”

Incluso reconoció que los vecinos ya comenzaron a dar indicaciones pensando en quienes llegan desde otros lugares.

“Antes decíamos ‘queda al lado de tal casa’. Ahora explicamos cómo llegar a los murales, al club o a la panadería.”

Un vecino más

Pese a la fama internacional, Scaloni mantiene el perfil bajo que siempre lo caracterizó.

“Él pasa en bicicleta por el pueblo y nadie lo molesta. Todos respetamos su tranquilidad. Hace una vida completamente normal cuando está en Pujato.”

El reconocimiento, sin embargo, está presente en distintos puntos de la localidad.

Hay murales renovados, una calle que lleva su nombre y el predio del Club Atlético Matienzo también fue bautizado en su homenaje.

La emoción de todo un pueblo

D’Alleva recordó además las multitudinarias caravanas que se organizaron en Pujato después de las grandes conquistas de la Selección.

“Los padres de Lionel estaban sentados frente a su casa saludando a toda la gente que pasaba. Fue una emoción enorme para todo el pueblo.”

Una enseñanza para la vida

Más allá del fútbol, la educadora cree que el mayor legado de Lionel Scaloni es humano.

“Siempre transmite respeto por el rival, escucha, humildad y compromiso. Son valores que sirven tanto para dirigir una Selección como para conducir una escuela o cualquier equipo de trabajo.”

Y concluyó con la frase que, según asegura, resume la esencia del entrenador campeón del mundo: