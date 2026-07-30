El municipio abre la inscripción a nuevas capacitaciones laborales para emprendedores y vecinos

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través del Espacio Emprendedor dependiente de la Dirección de Educación, anunció la apertura de inscripciones para una nueva oferta de capacitaciones laborales y de formación profesional destinada a emprendedores y vecinos interesados en fortalecer sus conocimientos y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Las actividades comenzarán el próximo 4 de agosto y se desarrollarán en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, con propuestas de duración bimestral o cuatrimestral, según el curso elegido. Las inscripciones se realizan en la Dirección de Educación, ubicada en Robbio 322, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13.

Entre las propuestas se encuentra el curso de Marketing Digital, a cargo de la profesora Gisella Ballester, que se dictará los jueves de 14 a 15.30. La capacitación apunta a brindar herramientas prácticas para mejorar la comunicación, promoción y comercialización de emprendimientos, abordando temas como estrategias de marketing, redes sociales, identidad de marca, ventas y herramientas digitales. Está orientada tanto a quienes participaron del programa “Aprendiendo a Emprender” como a personas que deseen profesionalizar sus proyectos.

También se ofrecerá la capacitación en Fotografía Documental, a cargo del profesor Bauty Torres, que se desarrollará los lunes de 14 a 15.30 entre agosto y noviembre.

La tercera propuesta será Ley de Contrato de Trabajo y su actualización, dictada por la profesora Melina Chela. Las clases tendrán lugar los martes de 19.30 a 21, con una duración bimestral durante agosto y septiembre.

Desde el municipio destacaron que estas capacitaciones forman parte de las políticas permanentes de formación y acompañamiento destinadas a fortalecer las capacidades laborales y productivas de la comunidad, promoviendo espacios de aprendizaje y actualización para responder a las demandas del mundo del trabajo.