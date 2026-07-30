Cine Móvil llega a Facundo Quiroga con funciones gratuitas para toda la familia

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Este fin de semana, la localidad de Facundo Quiroga será sede del programa Cine Móvil en Vacaciones, una iniciativa del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires que busca acercar producciones audiovisuales y propuestas culturales a las comunidades del interior bonaerense.

La primera función será este sábado a las 21:00 horas, con la proyección de “El Escuerzo”, una producción del realizador quiroguense Damián Carretero Seisdedos, que podrá verse con entrada libre y gratuita.

La película fue declarada de interés legislativo por el Concejo Deliberante y representa una oportunidad especial para que la comunidad acompañe la obra de un artista local que lleva su producción a la pantalla para compartirla con sus vecinos.

Las actividades continuarán el domingo a las 16:00 horas en el Centro de Jubilados, donde las infancias y sus familias podrán disfrutar de la película animada “Robotia”, también con acceso libre y gratuito.

Desde la organización destacaron que el programa Cine Móvil en Vacaciones tiene como objetivo promover el acceso a la cultura y fortalecer la difusión de obras realizadas por artistas bonaerenses, llevando funciones gratuitas a distintas localdades de la provincia.

La llegada del ciclo a Facundo Quiroga representa además una oportunidad para poner en valor el trabajo de un realizador de la comunidad, en una propuesta que combina la promoción del cine bonaerense con actividades recreativas para todas las edades durante el receso invernal.