Petrecca impulsa acciones preventivas ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño

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Ante la posibilidad de un nuevo fenómeno climático de El Niño y el impacto que podría generar en distintos distritos bonaerenses, el senador provincial y presidente del bloque PRO en el Senado, Pablo Petrecca, mantuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna.

Durante el encuentro se analizó la situación hídrica de la región y se definieron líneas de acción orientadas a la prevención, la coordinación institucional y la planificación anticipada, con el objetivo de minimizar riesgos ante eventuales excesos hídricos.

Como resultado de la iniciativa impulsada por Petrecca, se acordó que durante agosto se llevarán adelante dos reuniones del Comité de Cuenca Subregión A1: una de carácter técnico, con la participación de especialistas, y otra junto a intendentes de la región y funcionarios provinciales, con el propósito de coordinar acciones y fortalecer el trabajo conjunto.

En la reunión también se abordó la necesidad de avanzar con tareas preventivas y continuar impulsando las obras correspondientes a la cuarta etapa del Plan Maestro Integral del Río Salado, incorporando intervenciones consideradas estratégicas para Junín y otros distritos de la región.

Petrecca explicó que el encuentro surgió a partir de las inquietudes recogidas durante sus recorridas por distintos municipios, donde intendentes y referentes locales manifestaron la necesidad de anticiparse a un posible escenario de lluvias intensas.

“Esta reunión surge después de recorrer el territorio y escuchar a distintos intendentes y referentes locales que nos plantearon la necesidad de actuar con anticipación frente a un posible fenómeno de El Niño. Ellos nos pidieron que intercediéramos ante la Provincia para prevenir los impactos que estas situaciones pueden generar en nuestras comunidades. Ese fue el motivo por el que impulsamos este encuentro y comenzamos a construir una agenda de trabajo conjunta”, expresó el legislador.

Asimismo, el senador destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado para enfrentar este tipo de problemáticas.

“Los problemas vinculados al agua no distinguen colores políticos. Por eso es fundamental trabajar de manera coordinada, anticiparse y planificar. Celebro la buena predisposición de las autoridades provinciales para avanzar en una agenda común que nos permita cuidar a nuestros vecinos y proteger la producción”, sostuvo Petrecca.

Finalmente, el legislador remarcó que la prevención y la coordinación entre los organismos competentes constituyen herramientas clave para reducir riesgos y brindar respuestas antes de que se produzcan situaciones de emergencia.