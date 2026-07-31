La historia desmonta el mito de una masculinidad única: cómo cambiaron los ideales de ser hombre a lo largo de los siglos

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La imagen del hombre fuerte, austero y alejado del cuidado personal suele presentarse como un modelo universal de masculinidad. Sin embargo, la evidencia histórica demuestra que los ideales sobre lo que significaba “ser hombre” cambiaron constantemente a lo largo de los siglos y respondieron a factores culturales, políticos, religiosos y sociales.

Diversas investigaciones históricas y arqueológicas muestran que muchas conductas consideradas hoy poco masculinas fueron, en otras épocas, símbolos de prestigio, autoridad y poder. El uso de maquillaje, perfumes, telas coloridas, joyas o la expresión abierta de las emociones formaban parte de la identidad masculina en numerosas civilizaciones.

Uno de los ejemplos más destacados proviene del antiguo Egipto. Allí, el cuidado de la apariencia estaba estrechamente vinculado al concepto de maat, que representaba el orden, la armonía y el equilibrio. Mantener una imagen prolija y elegante era considerado una muestra de disciplina, respeto por los dioses y control personal.

Las excavaciones arqueológicas recuperaron peines, espejos de cobre, recipientes para perfumes, aceites aromáticos, pinzas de depilar y cosméticos hallados en tumbas masculinas, lo que confirma que estos elementos eran utilizados habitualmente por miembros de la élite.

Entre los productos más conocidos se encontraba el kohl, un pigmento oscuro aplicado alrededor de los ojos tanto por hombres como por mujeres. Además de cumplir una función estética, se le atribuían propiedades para proteger la vista del intenso sol del desierto y un significado simbólico frente a las fuerzas malignas.

Las representaciones de faraones como Tutankamón, Ramsés II y Seti I muestran rostros delineados con maquillaje y una apariencia cuidadosamente elaborada, sin que ello afectara su imagen de liderazgo o autoridad. Por el contrario, una presentación refinada reforzaba su posición social.

Los especialistas coinciden en que la masculinidad no puede entenderse como una realidad fija o universal. A lo largo de la historia, cada sociedad definió sus propios valores sobre el comportamiento, la apariencia y las virtudes que debía reunir un hombre respetado.

Este recorrido histórico invita a cuestionar la idea de que existe una única forma de ser hombre. La arqueología, el arte y las fuentes documentales revelan que los modelos de masculinidad fueron diversos y cambiantes, reflejando las necesidades y creencias de cada época.