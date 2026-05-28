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Voley

Las Valkirias hicieron historia en Bragado y consolidan su crecimiento en AVCOBA

Por primera vez, una fecha del certamen regional se disputó en esa ciudad donde El equipo del Club Moreno fue anfitrión y respondió con destacadas victorias en las categorías Sub-14 y Sub-16, ratificando su gran presente deportivo

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El vóley femenino de Bragado vivió una jornada histórica con la realización de una fecha del campeonato de la Asociación de Vóley del Centro Oeste de Buenos Aires (AVCOBA) en las instalaciones del Club Moreno. El evento marcó un hito para la disciplina local y tuvo como gran protagonista al conjunto anfitrión, Las Valkirias, que volvió a exhibir un alto nivel competitivo ante equipos de la región.

Bajo la conducción de Jorge “Chapu” Fernández, las bragadenses sumaron dos contundentes triunfos en la categoría Sub-14. Primero superaron a Atlético 9 de Julio por 25-11 y 25-09, y más tarde vencieron a Sportivo 25 de Mayo con parciales de 25-18 y 25-06.

La buena producción se extendió a la categoría Sub-16. Allí derrotaron a Calaveras de Pehuajó por 25-11 y 25-12, mientras que en el encuentro más parejo de la jornada lograron revertir un inicio adverso para imponerse a San Martín de 9 de Julio por 16-25, 25-19 y 15-04.

Los resultados reflejan el crecimiento sostenido de un proyecto que transita su primera temporada en competencias provinciales. Pese a enfrentar a instituciones con mayor trayectoria y experiencia, el conjunto bragadense logró posicionarse como uno de los equipos que más atención despierta dentro del certamen.

El presente de Las Valkirias es el resultado de un trabajo constante que involucra a entrenadores, jugadoras, dirigentes y familias. Con esfuerzo y compromiso, el equipo continúa consolidándose en el ámbito regional y demostrando que el desarrollo deportivo también puede construirse desde el trabajo cotidiano y la pasión por la disciplina.

Fotos:El Censor-Josefina Auza 

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