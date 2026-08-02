Atlético 9 de Julio logró el ascenso y jugará en la Primera B de la Liga Chivilcoyana

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El equipo femenino de vóley del Club Atlético 9 de Julio consiguió el ascenso a la Primera B de la Liga Chivilcoyana al completar una sobresaliente participación en el Torneo Apertura, certamen que reunió a clubes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Las dirigidas por Luz Picardo fueron protagonistas desde el inicio del campeonato. Tras finalizar invictas en la primera fase y quedarse con el primer puesto de su zona, accedieron a las instancias decisivas del certamen.

En la semifinal, Atlético superó con autoridad a Sarmiento de Junín por 25-12 y 25-20, resultado que le permitió acceder a la definición del torneo. En la final se encontró con Club Porteño de Bragado, que se impuso por 25-18 y 25-15 para quedarse con el título.

Más allá del resultado en el encuentro decisivo, el conjunto nuevejuliense cerró la temporada con un balance altamente positivo: solo sufrió una derrota en toda la competencia y alcanzó el principal objetivo deportivo, el ascenso de categoría, por lo que desde el próximo torneo competirá en la Primera B.

El plantel estuvo integrado por Virginia Hayes, Magali Cerasa, Catalina Seijo, Paula Dorsi, Delfina González, Paula de Papa y Julieta Arauz, bajo la conducción técnica de Luz Picardo. También formaron parte del grupo Clara Perotta y Julieta Zapata, quienes no pudieron disputar la fase final debido a lesiones.

Desde la subcomisión de vóley del Club Atlético hicieron extensivo el reconocimiento a todo el plantel y a quienes acompañan el proyecto deportivo durante la temporada, entre ellos Fernanda Arbeleche, Bárbara Gómez, Agustina Negueli, María Eugenia Centeno y Gastón Pugliese, además de quienes colaboran como sparrings en los entrenamientos.

Asimismo, agradecieron el respaldo de los sponsors que hicieron posible la incorporación de la nueva indumentaria oficial del equipo y la compra de pelotas para el desarrollo de la actividad.