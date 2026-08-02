Dennehy arrancó con el pie derecho y Compañía fue una ‘Locomotora’ de hacer goles

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Se completó la segunda fecha del Torneo de Ascenso 2026/2027 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, una jornada que dejó importantes resultados y comenzó a perfilar a los principales protagonistas del certamen.

En Dennehy, el conjunto local tuvo su estreno en el campeonato, ya que había quedado libre en la primera fecha, y lo hizo de la mejor manera al derrotar por 1 a 0 a 12 de Octubre, en partido muy parejo. El único gol del encuentro fue convertido por Matías Silea, en un partido dirigido por Jonathan Crivelli. Con este triunfo, Dennehy sumó sus primeros tres puntos, mientras que 12 de Octubre sufrió su primera derrota luego del empate conseguido en el inicio del certamen.

Por su parte, en Patricios, Compañía General Buenos Aires protagonizó la goleada de la jornada al imponerse por 7 a 3 sobre Defensores de Sarmiento. El encuentro fue arbitrado por Enrique Márquez.

Los goles del conjunto local fueron anotados por Braian Del Moral, Emiliano Moccio, Carlos Daglio (2), Nahuel Boronchuk y Rodrigo Suárez (2), mientras que Rodrigo Zárate descontó para Defensores de Sarmiento, y más tarde sumaron Kevin Ríos y Nicolás Acuña. Tras el empate conseguido en el debut frente a Atlético Dudignac, Compañía consiguió una contundente victoria que lo ubica entre los protagonistas del campeonato, ya que jugó como una máquina ‘Locomotora’ que lo identifica.

La fecha se había puesto en marcha este sábado en La Niña, donde el conjunto local derrotó 1 a 0 a Defensores de La Boca, con gol de Daniel Montenegro, para mantenerse con puntaje ideal y en lo más alto de las posiciones.

Resultados – Segunda fecha

Dennehy 1 (Matías Silea) – 12 de Octubre 0.

Compañía General Buenos Aires 7 (Braian Del Moral, Emiliano Moccio, Carlos Daglio 2, Nahuel Boronchuk y Rodrigo Suárez 2) – Defensores de Sarmiento 1 (Rodrigo Zárate-Kevin Ríos y Nicolás Acuña).

La Niña 1 (Daniel Montenegro) – Defensores de La Boca 0.

Tabla de posiciones

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 La Niña 2 2 0 0 3 1 +2 6 2 Compañía General Buenos Aires 2 1 1 0 8 2 +6 4 3 Dennehy 1 1 0 0 1 0 +1 3 4 Atlético Dudignac 1 0 1 0 1 1 0 1 5 12 de Octubre 2 0 1 1 1 2 -1 1 6 Defensores de La Boca 2 0 1 1 1 2 -1 1 7 Defensores de Sarmiento 2 0 0 2 2 9 -7 0

Con dos fechas disputadas, La Niña es el único líder con puntaje ideal. Detrás aparecen Compañía General Buenos Aires, que dio una clara muestra de su poder ofensivo con la goleada conseguida en Patricios, y Dennehy, que tuvo un estreno exitoso. En la parte baja de la tabla, Defensores de Sarmiento continúa sin unidades, mientras que Atlético Dudignac, 12 de Octubre y Defensores de La Boca buscarán sumar su primera victoria en la próxima jornada.