Olascoaga honró a la Pachamama con una emotiva celebración de tradiciones ancestrales

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Con una importante convocatoria de vecinos, integrantes de comunidades originarias y visitantes, Olascoaga vivió este domingo una jornada que combinó tradición, cultura y desarrollo comunitario. La Fiesta de la Pachamama volvió a reunir a la comunidad para rendir homenaje a la Madre Tierra mediante la tradicional ceremonia ancestral, al tiempo que sumó un acontecimiento de gran importancia para la localidad con la inauguración de un nuevo Salón de Usos Múltiples.

Las actividades comenzaron durante la mañana en el predio del ex Ferrocarril Sarmiento y alcanzaron su momento más emotivo cerca del mediodía con la ceremonia de ofrenda a la Pachamama. Como marca la tradición, vecinos y representantes de pueblos originarios agradecieron a la Madre Tierra por los frutos recibidos y renovaron el compromiso de cuidar la naturaleza y preservar las costumbres ancestrales que forman parte de la identidad cultural de nuestro país.

Un nuevo espacio para la comunidad

En ese mismo marco se llevó a cabo la inauguración oficial del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), una obra ubicada en el predio del ex Ferrocarril Sarmiento que brindará un espacio destinado al desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas y recreativas para los vecinos de Olascoaga.

El acto fue encabezado por el intendente municipal de Bragado, Sergio Barenghi, acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el senador provincial Germán Lago, además de funcionarios municipales, concejales, representantes de instituciones locales y miembros de la comunidad.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura para el interior del partido, entendiendo que este tipo de obras fortalecen el tejido social, promueven el encuentro de los vecinos y generan nuevas oportunidades para el desarrollo de actividades comunitarias.

En ese sentido, el intendente Sergio Barenghi remarcó el valor de seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de las localidades rurales y destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia para concretar obras que permanecen en el tiempo y responden a las necesidades de la comunidad.

Por su parte, el ministro Gabriel Katopodis puso de relieve la decisión del Gobierno bonaerense de sostener la inversión en infraestructura pública en cada rincón de la provincia, subrayando que estos espacios representan mucho más que una construcción edilicia: son lugares destinados a fortalecer la vida social, cultural y comunitaria.

Una celebración de identidad y encuentro

Luego de la ceremonia central, la jornada continuó con un almuerzo comunitario, una feria de artesanos y emprendedores, propuestas gastronómicas regionales y espectáculos musicales y artísticos que convocaron a familias de Bragado y de distintas localidades de la zona.

La Fiesta de la Pachamama de Olascoaga se ha convertido en uno de los encuentros culturales más importantes del partido de Bragado, promoviendo el reconocimiento de las tradiciones de los pueblos originarios y fomentando el respeto por la naturaleza como parte de un legado que continúa transmitiéndose de generación en generación.

Organizada por la Comunidad Mapuche junto con la Municipalidad de Bragado, la celebración volvió a dejar un mensaje de unidad, agradecimiento y esperanza, en una jornada que combinó las raíces culturales con una obra destinada a fortalecer el futuro de la comunidad.