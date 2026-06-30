El futuro de los derechos humanos se decide en los parlamentos

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Cada 30 de junio se conmemora el Día Internacional del Parlamentarismo, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el papel esencial que desempeñan los parlamentos en la consolidación de la democracia, el fortalecimiento del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.

Este año, la jornada pone el foco en una premisa central: el futuro de los derechos humanos depende, en gran medida, de las decisiones que se toman en los parlamentos. Como órganos encargados de legislar, controlar la acción de los gobiernos y representar a la ciudadanía, los parlamentos tienen la responsabilidad de transformar los compromisos internacionales en leyes, políticas públicas y mecanismos efectivos que garanticen la igualdad, la libertad y la justicia para todas las personas.

En un contexto mundial marcado por el avance de discursos extremistas, la pérdida de confianza en las instituciones democráticas y el aumento de las amenazas contra representantes políticos, la protección de los parlamentarios se vuelve una condición indispensable para preservar la democracia. Cuando legisladores y legisladoras son perseguidos, intimidados o sufren violencia por el ejercicio de sus funciones, no solo se vulneran sus derechos individuales, sino también el derecho de la ciudadanía a contar con una representación libre e independiente.

En ese escenario, cobra especial relevancia la labor del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP), que este año celebra cinco décadas de trabajo. Creado en 1976, el organismo está integrado por 12 parlamentarios elegidos por sus pares, con representación geográfica y de género equilibrada, y tiene como misión investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos de legisladores en todo el mundo.

Bajo el lema “No rendirse nunca”, el Comité impulsa acciones de incidencia internacional, dialoga con autoridades nacionales, realiza visitas a parlamentarios en situación de riesgo y observa procesos judiciales para promover la justicia y la rendición de cuentas. Su trabajo ha permitido visibilizar numerosos casos de persecución política y mantener vigente la búsqueda de justicia, incluso en situaciones que permanecen sin resolver desde hace décadas.

El Día Internacional del Parlamentarismo también invita a reflexionar sobre los desafíos pendientes para construir instituciones más representativas. Entre ellos, la necesidad de incrementar la participación de mujeres y jóvenes en los órganos legislativos y combatir la violencia política de género. Según datos de la Unión Interparlamentaria, las mujeres ocupan actualmente el 27,2 % de los escaños parlamentarios a nivel mundial y continúan estando subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones. En África, ocho de cada diez parlamentarias encuestadas manifestaron haber sufrido violencia psicológica durante el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, los parlamentos desempeñan un papel clave en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 promueve la construcción de instituciones eficaces, responsables e inclusivas, así como el acceso a la justicia y el fortalecimiento de sociedades pacíficas. Para contribuir a ese propósito, la UIP desarrolló los Indicadores para Parlamentos Democráticos, una herramienta de autoevaluación que permite medir el desempeño institucional y promover mejores prácticas de gobernanza.

La fecha recuerda además el aniversario de la creación de la Unión Interparlamentaria, fundada el 30 de junio de 1889, considerada la organización política multilateral más antigua del mundo. Desde 2018, la conmemoración cuenta con el respaldo oficial de las Naciones Unidas mediante una resolución que reconoce el rol de los parlamentos nacionales en la implementación de las políticas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.

En tiempos en que las democracias enfrentan crecientes desafíos, el mensaje es claro: fortalecer los parlamentos significa fortalecer los derechos humanos. Garantizar instituciones abiertas, representativas e independientes es una condición indispensable para proteger las libertades fundamentales y asegurar que todas las voces puedan participar en la construcción del futuro.