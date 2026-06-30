Paraguay celebra una histórica clasificación y Asunción vive una fiesta tras eliminar a Alemania

La clasificación de Paraguay a la siguiente instancia del Mundial desató una verdadera fiesta popular en todo el país. Desde Asunción, el periodista Aldo Rojas contó en diálogo con FDespertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, cómo miles de paraguayos salieron a las calles para celebrar una victoria que ya forma parte de la historia del fútbol guaraní.

“Fue una alegría inmensa. No solamente en Asunción, sino en todo Paraguay. La gente vivió esta clasificación con muchísimo orgullo porque el equipo volvió a mostrar la garra y la identidad del fútbol paraguayo”, expresó Rojas.

El periodista explicó que, antes del partido, existía optimismo debido a que Alemania no llegaba en su mejor momento, aunque todos sabían que se trataba de un rival de enorme jerarquía. Paraguay apostó nuevamente a su histórica fortaleza defensiva, al sacrificio colectivo y a la velocidad para salir de contraataque.

Rojas destacó el rendimiento del mediocampo y la solidez del arquero Orlando Gill, figura decisiva durante la definición por penales, además del liderazgo del capitán Gustavo Gómez, cuya serenidad contagió al equipo en el momento más decisivo del encuentro.

También remarcó el trabajo del entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien logró devolverle confianza a un plantel que venía atravesando dificultades y que hoy vuelve a ilusionar a todo el país.

“Alfaro recuperó el ADN del fútbol paraguayo: una defensa sólida, compromiso, corazón y mucha entrega. Hoy la gente lo reconoce como uno de los grandes responsables de este presente”, afirmó.

Durante la entrevista, Rojas señaló además que el triunfo fue celebrado en distintos países de Sudamérica. A través de las redes sociales se multiplicaron las muestras de apoyo desde Argentina, Brasil, Colombia y otras naciones, reflejando el reconocimiento que despertó la actuación del conjunto albirrojo.

Con la clasificación asegurada, Paraguay ya comienza a pensar en el próximo desafío mundialista. La ilusión crece entre los hinchas, aunque mantienen la cautela.

“Hay que jugar cada partido. Si algo demostró este Mundial es que no se puede subestimar a ningún rival”, concluyó Aldo Rojas desde Asunción.

La histórica victoria frente a Alemania no solo alimentó el sueño deportivo paraguayo, sino que volvió a unir a todo un pueblo detrás de su selección, que buscará seguir haciendo historia en la máxima cita del fútbol mundial.