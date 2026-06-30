Soledad Boufflet: “Tenemos que dejar de naturalizar las violencias que parecen pequeñas, porque son las que sostienen las más graves”

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La trabajadora social Soledad Boufflet participó de un diálogo en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde reflexionó sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en el deporte, una de las instituciones donde históricamente predominó una cultura fuertemente masculina.

Boufflet, simpatizante y afiliada de San Lorenzo de Almagro, fue una de las impulsoras de la Subcomisión de Género del club y del protocolo de actuación frente a situaciones de violencia de género, una herramienta que posteriormente fue tomada como modelo por numerosas instituciones deportivas del país.

Durante el diálogo con Gustavo Tinetti, el periodista conductor del ciclo, destacó el valor de que los medios de comunicación abran espacios para debatir estas temáticas.

“Que los medios inviten a mujeres a hablar de política y de género ya es un paso imprescindible para construir una sociedad mejor”, afirmó.

El fútbol como espacio de transformación

Consultada sobre la actualidad del fútbol y el clima que se vive durante las competencias internacionales, Boufflet señaló que el deporte debe ser siempre una fiesta, aunque advirtió que es necesario observar con atención aquellas situaciones de violencia que muchas veces pasan desapercibidas.

“Siempre tenemos que mirar con una lupa las situaciones que pueden esconder desigualdades o violencias. El desafío es que no se naturalicen”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de que las instituciones deportivas actúen preventivamente cuando existen denuncias por violencia de género.

“Los procesos judiciales deben seguir su curso, pero mientras tanto las instituciones tienen la responsabilidad de apartar preventivamente a quienes están denunciados. No podemos correr el riesgo de convalidar posibles situaciones de violencia.”

Del trabajo social a la militancia en San Lorenzo

Soledad Boufflet explicó que su compromiso con las causas sociales nació desde muy joven.

“Siempre supe que quería ser trabajadora social”, recordó.

Su participación en la Peña de San Lorenzo de Nueve de Julio le permitió combinar sus dos grandes pasiones: el trabajo social y el club de sus amores. A partir de allí comenzó a impulsar acciones solidarias junto a peñas de todo el país y luego fue convocada para participar en la construcción del cupo femenino dentro de la institución.

Una vez logrado ese objetivo, integró la Subcomisión de Género, desde donde impulsó la elaboración del protocolo institucional contra la violencia de género.

“El protocolo busca proteger a cualquier mujer o persona de la diversidad vinculada al club, ya sea dentro de las instalaciones, en una competencia deportiva o durante un viaje de una delegación.”

Los micromachismos y el lenguaje cotidiano

Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo dedicado al análisis del lenguaje cotidiano y los insultos que históricamente forman parte del ambiente futbolero y de lo cotidiano, donde ls expresiones atacan a la mujer.

Boufflet explicó que muchas expresiones naturalizadas son parte de una estructura cultural más amplia.

“Los feminicidios y las violencias más extremas no existirían si antes no hubiera una enorme cantidad de mecanismos invisibles que las sostienen: los micromachismos, el lenguaje sexista y la invisibilización de las mujeres.”

En ese sentido invitó a reflexionar sobre los insultos habituales.

“Cuando un varón quiere insultar a otro, casi siempre termina utilizando como agravio a su madre, su hermana o alguna mujer de su familia. Tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje.”

También recordó que muchas canciones de cancha reproducen esa lógica, aunque reconoció que la presencia femenina en los estadios y en la vida institucional de los clubes ha crecido considerablemente en los últimos años.

Más mujeres en los espacios de decisión

Boufflet también hizo referencia a la necesidad de ampliar la participación femenina en las comisiones directivas de los clubes.

Explicó que el cupo femenino permitió abrir espacios históricamente vedados para las mujeres, aunque consideró que el verdadero desafío es que esa participación deje de depender de una obligación legal.

“No debería hacer falta un cupo para que las mujeres ocupen lugares de decisión. Tiene que ser algo natural.”

Además sostuvo que los clubes deben trabajar para incorporar más mujeres como socias y dirigentes.

“En la sociedad somos prácticamente mitad mujeres y mitad varones, pero en muchos clubes la masa societaria sigue siendo ampliamente masculina.”

Como ejemplo, destacó el trabajo que realizan distintas instituciones deportivas del interior impulsadas por mujeres, valorando especialmente el crecimiento que experimentan cuando existe una conducción diversa.

Educación, crianza y compromiso social

Hacia el final de la entrevista, Boufflet subrayó que la prevención de la violencia de género comienza desde la infancia y requiere del compromiso de todas las instituciones.

“No solamente educa la familia. También educan la escuela, los clubes, la religión, los medios de comunicación y las redes sociales.”

Asimismo, remarcó la importancia de acompañar a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y reclamó un Estado presente que actúe con rapidez.

“Hablar de estos temas ya es una forma de colaborar. Escuchar, acompañar y no dejar solas a las personas que sufren violencia también es una enorme responsabilidad social.”

Finalmente agradeció el espacio brindado por el programa y expresó su deseo de que el debate continúe creciendo tanto en los medios como en las instituciones deportivas.

“Ojalá cada vez más clubes puedan preguntarse cuánto espacio están dando a las mujeres en sus comisiones directivas. Más mujeres participando también significa más igualdad.”