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La Municipalidad concretó una nueva venta de más de cinco toneladas de materiales reciclables recuperados

A través de la Dirección de Gestión Ambiental, se comercializaron 5.267 kilogramos de materiales recuperados en la planta de separación. La iniciativa promueve la economía circular y refuerza la importancia de la correcta separación de residuos en los hogares

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La Municipalidad de Nueve de Julio, por intermedio de la Dirección de Gestión Ambiental, llevó adelante una nueva venta de materiales reciclables recuperados en la planta de separación, consolidando una política de gestión sustentable de los residuos y promoviendo la reutilización de recursos.

En esta oportunidad, se comercializaron un total de 5.267 kilogramos de materiales reciclables, entre los que se encuentran PET cristal, PET verde, PET aceite, film y aluminio soplado blanco y natural. Estos materiales serán reincorporados al circuito productivo como materia prima para la elaboración de nuevos productos, evitando que terminen como residuos en el basural.

Desde el área de Gestión Ambiental destacaron que este tipo de acciones contribuye a fortalecer la economía circular, reducir el volumen de residuos destinados a disposición final y minimizar el impacto ambiental.

Asimismo, remarcaron la importancia de la participación de la comunidad mediante la correcta separación de residuos en origen. Este hábito cotidiano permite recuperar una mayor cantidad de materiales reciclables, optimizar el funcionamiento de la planta de separación y disminuir la contaminación, generando beneficios ambientales para todo el distrito.

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