Cuenta DNI aumenta topes y suma beneficios por vacaciones en julio

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Banco Provincia actualizó los descuentos de Cuenta DNI para julio con reintegros más altos y promos por el receso invernal. El tope semanal en gastronomía y en locales YPF Full subió de 8.000 a 10.000 pesos.

Se mantienen los 20% de lunes a viernes en comercios de cercanía, 40% en ferias, mercados, garrafas, universidades y clubes, 30% en marcas destacadas y 10% en librerías y farmacias según el día.

También habrá descuentos en eventos como la Feria del Libro Infantil y, por primera vez, un beneficio en movilidad.