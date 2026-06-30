martes, junio 30, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
martes, junio 30, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
General

Cuenta DNI aumenta topes y suma beneficios por vacaciones en julio

Gastronomía tiene 25% todos los días y YPF Full 25% sábados y domingos, sin combustibles.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

Banco Provincia actualizó los descuentos de Cuenta DNI para julio con reintegros más altos y promos por el receso invernal. El tope semanal en gastronomía y en locales YPF Full subió de 8.000 a 10.000 pesos.

Se mantienen los 20% de lunes a viernes en comercios de cercanía, 40% en ferias, mercados, garrafas, universidades y clubes, 30% en marcas destacadas y 10% en librerías y farmacias según el día.

También habrá descuentos en eventos como la Feria del Libro Infantil y, por primera vez, un beneficio en movilidad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6268

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR