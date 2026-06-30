La OMIC recuperó más de $55 millones para consumidores de Nueve de Julio en un año de gestión

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la Municipalidad de Nueve de Julio presentó su informe de gestión correspondiente al período comprendido entre junio de 2025 y junio de 2026, en el que expone los principales resultados obtenidos a partir del trabajo de asesoramiento, mediación y acompañamiento a vecinos del distrito.

Durante los últimos doce meses, el organismo recibió y gestionó un total de 525 reclamos, interviniendo en conflictos de consumo y promoviendo soluciones mediante gestiones realizadas ante empresas, entidades y prestadores de distintos servicios.

Uno de los datos más relevantes del informe es el impacto económico alcanzado a favor de los consumidores. Gracias a las actuaciones impulsadas por la dependencia municipal, se logró recuperar un total de $55.388.701,43, monto correspondiente a reintegros, compensaciones, reconocimientos de derechos y acuerdos obtenidos en beneficio de los vecinos.

Los reclamos atendidos se concentraron principalmente en servicios financieros y planes de ahorro, garantías de productos, especialmente electrodomésticos y rodados, servicios públicos domiciliarios, conflictos vinculados con obras sociales y empresas de medicina prepaga, además de situaciones relacionadas con el transporte.

Desde la OMIC destacaron que el organismo continúa consolidándose como un espacio de acceso gratuito para la comunidad, donde los consumidores pueden recibir orientación, asesoramiento e intervención ante inconvenientes derivados de relaciones de consumo.

Bajo la premisa “Seguimos trabajando para defender tus derechos”, la oficina reafirmó su compromiso de continuar brindando herramientas que permitan garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger los derechos de los consumidores del distrito.

La atención al público se realiza en las oficinas ubicadas en el Palacio Municipal, en Libertad 934, de lunes a viernes. Los vecinos también pueden comunicarse telefónicamente al 2317-610000, interno 160, o enviar consultas y reclamos por correo electrónico a [email protected].