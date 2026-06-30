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El deporte del distrito y otras disciplinas siguen sumando protagonistas mirando Mar del Plata

El calendario de los Juegos Bonaerenses avanza en Nueve de Julio con una amplia convocatoria y el compromiso de instituciones y participantes.

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Los Juegos Bonaerenses 2026 continúan desarrollándose en el distrito de Nueve de Julio con el avance de la etapa local, que durante la jornada de ayer reunió a numerosos participantes en distintas disciplinas deportivas.

Las competencias se llevaron a cabo en las instalaciones del campo de deportes de la Escuela de Educación Técnica N° 2, donde se disputaron las pruebas de fútbol tenis Sub 15 masculino y femenino, fútbol 11 Sub 18 masculino y atletismo para Personas con Discapacidad (PCD).

La actividad contó con una amplia participación de establecimientos educativos y delegaciones locales, que compartieron una jornada de competencia, compañerismo e integración, valores que distinguen a los Juegos Bonaerenses y promueven la inclusión a través del deporte.

La etapa local continuará en los próximos días con el desarrollo de nuevas disciplinas, en el marco del calendario oficial de la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses, que definirá a los representantes del distrito para las siguientes instancias de la competencia.

 

 

 

 

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