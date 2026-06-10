Más de 1.900 nuevejulienses comienzan a competir en la etapa local

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Con más de 1.900 participantes inscriptos, Nueve de Julio inicia esta semana la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, el tradicional programa deportivo y cultural de la provincia de Buenos Aires que reúne cada año a miles de bonaerenses en competencias destinadas a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas.

La edición 2026 marca la 35° realización del certamen organizado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, consolidado como una de las principales políticas públicas de promoción del deporte, la cultura y la integración social en todo el territorio provincial.

Tras el cierre de las inscripciones, los 135 municipios de la provincia comenzaron a desarrollar sus respectivas instancias locales. En el caso de Nueve de Julio, más de 1.900 vecinos participarán en esta primera fase, muchos de ellos anotados en más de una disciplina, con el objetivo de avanzar hacia las etapas regionales y, posteriormente, a la final provincial que se disputará en octubre en Mar del Plata.

Las primeras competencias se desarrollarán desde esta semana en diferentes escenarios deportivos de la ciudad, con actividad en disciplinas como básquet 3×3, tenis y beach vóley.

Cronograma de competencias

Jueves 11 de junio

Básquet 3×3 (todas las categorías) – Club Atlético 9 de Julio – 9:30 hs.

Tenis (todas las categorías) – Club Atlético 9 de Julio – 10:00 hs.

Beach Vóley Sub 14 femenino – Club Atlético 9 de Julio – 10:00 hs.

Beach Vóley Sub 16 femenino – Club Atlético 9 de Julio – 10:00 hs.

Viernes 12 de junio

Beach Vóley Sub 14 masculino – Club Atlético 9 de Julio – 10:00 hs.

Beach Vóley Sub 16 masculino – Club Atlético 9 de Julio – 10:00 hs.

Actividades para Adultos Mayores y Juegos Tradicionales

El calendario también contempla una amplia agenda destinada a adultos mayores y participantes de juegos tradicionales:

Sapo, Taba, Caminata y Pentatlón: miércoles 10 de junio, 10:00 hs., Playón Municipal.

Burako, Damas y Truco Inter: viernes 12 de junio, 9:00 hs., Liga Nuevejuliense de Fútbol.

Tejo: jueves 18 de junio, 11:00 hs., Playón Municipal.

Lotería: viernes 19 de junio, 10:00 hs., Liga Nuevejuliense de Fútbol.

Bochas: miércoles 15 de julio, 9:00 hs., Club Atlético 9 de Julio.

Chin-Chón, Escoba de 15, Truco y Mus: viernes 17 de julio, 9:00 hs., Liga Nuevejuliense de Fútbol.

Desde la organización señalaron además que las fechas correspondientes a las competencias de ajedrez, pádel y pesca serán anunciadas próximamente.

Con una convocatoria récord para el distrito, la etapa local de los Juegos Bonaerenses vuelve a posicionarse como un espacio de encuentro, participación y desarrollo para miles de vecinos de todas las edades.