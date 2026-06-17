Más jóvenes buscan su lugar en la instancia regional de los Bonaerenses

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La etapa distrital de los Juegos Bonaerenses 2026 continúa avanzando en el partido de Nueve de Julio con una destacada participación de jóvenes deportistas que buscan representar al distrito en las próximas instancias de la competencia provincial.

Durante la jornada de hoy se llevaron adelante encuentros correspondientes a las disciplinas de Fútbol Tenis Sub 18, Fútbol 5 Femenino y Fútbol Mixto, pruebas que convocaron a estudiantes y deportistas de distintas instituciones educativas y deportivas locales.

Las competencias se desarrollan en el campo de deportes de la Escuela de Educación Técnica N° 2, espacio que recibe a decenas de participantes en cada jornada y que se ha convertido en uno de los principales escenarios de esta etapa clasificatoria.

La organización y coordinación de las actividades están a cargo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, que acompaña el desarrollo de cada disciplina garantizando las condiciones necesarias para la realización de los encuentros y promoviendo valores fundamentales como el respeto, el compañerismo, la inclusión y el juego limpio.

Los Juegos Bonaerenses constituyen la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires, reuniendo cada año a jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad en distintas disciplinas.

Los equipos y participantes que resulten ganadores en cada categoría avanzarán a las siguientes instancias de la competencia, donde representarán al distrito de Nueve de Julio en busca de la clasificación a las etapas regionales y, posteriormente, a las finales provinciales.

La actividad continuará durante las próximas semanas con el desarrollo de nuevas disciplinas deportivas y culturales, consolidando una propuesta que fomenta la participación, la integración y el crecimiento a través del deporte.