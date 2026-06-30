Convocan a vecinos de Nueve de Julio a opinar sobre un proyecto ambiental

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El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires abrió una nueva instancia de participación pública para el proyecto de Tecsidir S.A. en el partido de Nueve de Julio, en el marco del proceso de evaluación para el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La iniciativa está a cargo de la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, organismo responsable de analizar la documentación y considerar los aportes de la ciudadanía antes de emitir la decisión ambiental correspondiente.

El proceso de participación se desarrollará en tres etapas. En una primera instancia, los vecinos podrán acceder a toda la información vinculada al proyecto. Posteriormente, se habilitará la recepción de observaciones, comentarios y sugerencias, que serán remitidos a la autoridad ambiental. Finalmente, esos aportes serán evaluados e incorporados al análisis técnico previo a la resolución definitiva.

Las consultas y presentaciones podrán realizarse hasta el 24 de julio inclusive, mientras que toda la documentación permanecerá disponible durante el desarrollo del proceso en el sitio web oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires:

https://participacionpublica.ambiente.gba.gob.ar/participacion/resumen/Tecsidir-SA—Partido–9-de-Julio

Desde la cartera ambiental recordaron que la participación ciudadana constituye una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la información y la intervención de la comunidad en decisiones que puedan generar impactos significativos sobre el ambiente o la salud.

Asimismo, destacaron que este derecho está respaldado por la legislación vigente, entre ellas las leyes provinciales 11.723 y 12.475, las leyes nacionales 25.675 (Ley General del Ambiente) y 27.275 (Acceso a la Información Pública), además del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre derechos humanos en materia ambiental.

Con esta convocatoria, el Ministerio busca promover un proceso transparente y participativo, permitiendo que la comunidad de Nueve de Julio conozca el proyecto y exprese su opinión antes de la adopción de la decisión administrativa final.