Corte programado de energía en la zona de Ruta 5 y Acceso a Nueve de Julio este miércoles 1 de julio

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) Mariano Moreno informó que este miércoles 1 de julio de 2026, en el horario de 08:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en el sector comprendido entre Ruta Nacional Nº 5 y el Acceso a Nueve de Julio.

La interrupción del servicio obedece a tareas de mantenimiento programadas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica y mejorar la calidad del servicio.

Desde la cooperativa indicaron que el área afectada corresponde a la zona delimitada con líneas rojas en el mapa difundido oficialmente, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el período del corte.

Asimismo, se recordó que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán postergados hasta nuevo aviso, informándose oportunamente una nueva fecha para su realización.

CEyS Mariano Moreno agradece la comprensión de los vecinos y solicita disculpas por las molestias que esta interrupción temporal pudiera ocasionar.