martes, junio 30, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
martes, junio 30, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
General

Corte programado de energía en la zona de Ruta 5 y Acceso a Nueve de Julio este miércoles 1 de julio

La interrupción del servicio eléctrico se extenderá entre las 8:00 y las 12:00 horas y responde a trabajos de mantenimiento programados por CEyS Mariano Moreno. En caso de mal tiempo, las tareas serán reprogramadas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) Mariano Moreno informó que este miércoles 1 de julio de 2026, en el horario de 08:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en el sector comprendido entre Ruta Nacional Nº 5 y el Acceso a Nueve de Julio.

La interrupción del servicio obedece a tareas de mantenimiento programadas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica y mejorar la calidad del servicio.

Desde la cooperativa indicaron que el área afectada corresponde a la zona delimitada con líneas rojas en el mapa difundido oficialmente, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el período del corte.

Asimismo, se recordó que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán postergados hasta nuevo aviso, informándose oportunamente una nueva fecha para su realización.

CEyS Mariano Moreno agradece la comprensión de los vecinos y solicita disculpas por las molestias que esta interrupción temporal pudiera ocasionar.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6268

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR