La Niña trabaja para mejorar calles y caminos tras las inundaciones mientras reclama maquinaria

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La intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, visitó la localidad de La Niña acompañada por la directora de Delegaciones Comunales, Romina Carballo, en una recorrida destinada a evaluar las principales necesidades del pueblo luego de las inundaciones que afectaron a gran parte del distrito.

Durante una entrevista en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el delegado municipal de La Niña, Nano Álvarez, señaló que uno de los principales reclamos planteados a la jefa comunal fue la necesidad de contar con maquinaria para mejorar el estado de las calles más comprometidas.

“Recorrimos muchas calles y coincidimos con la intendente en que necesitamos una máquina para comenzar a cunetear y levantar sectores que están muy bajos y se llenan de agua. Ya estuvimos hablando con el secretario de Obras Públicas, Carlos Valle, para que apenas se desocupe una máquina pueda llegar a la localidad”, explicó.

Álvarez destacó además el trabajo que viene realizando el personal de la delegación con los recursos disponibles, utilizando maquinaria de arrastre para intervenir en los sectores menos afectados. “De a poco tenemos que empezar a acomodar esto”, afirmó.

Avances en la recuperación de caminos rurales

Uno de los aspectos más valorados por el delegado fue el avance en la recuperación de los caminos rurales, fundamentales para la conectividad de la comunidad y para la actividad productiva.

Según indicó, actualmente trabajan varias máquinas en distintos sectores, especialmente en el camino que une La Niña con Quiroga, donde ya es posible circular en camionetas. También informó que se encuentran en buenas condiciones el denominado Camino de la Vía, el acceso a la Escuela Nº 26 y el conocido “Camino Fantasma”, que conecta la localidad con la Ruta Nacional Nº 5.

“Dentro de las dificultades que ha tenido el municipio por las inundaciones, nunca nos han dejado de lado. Siempre hubo maquinaria trabajando y hoy tenemos varios caminos recuperados. Lo único que necesitamos es que el tiempo nos siga acompañando”, sostuvo.

Pedido por una ambulancia de mayor complejidad

Durante la entrevista también se abordó la reciente aprobación, en el Concejo Deliberante, de una iniciativa impulsada por estudiantes que solicita la incorporación de una ambulancia de alta complejidad para la localidad.

Álvarez se mostró favorable a la propuesta y aseguró que toda gestión vinculada a la salud será bienvenida por la comunidad.

“La ambulancia que tenemos está funcionando bien y cuenta con los elementos básicos necesarios, pero todo lo que se pueda sumar para mejorar la atención sanitaria de nuestros vecinos será muy importante”, expresó.

Preocupación por el cierre del cajero automático

Otro de los temas centrales fue la pérdida del cajero automático del Banco Provincia, un servicio que dejó de funcionar definitivamente en las últimas semanas.

El delegado confirmó que la entidad bancaria retiró el equipamiento y desconectó las instalaciones, dejando a la comunidad sin una herramienta fundamental para jubilados, docentes, trabajadores rurales y vecinos en general.

“Hace aproximadamente quince días quedó totalmente deshabilitado. Es una situación muy complicada, sobre todo para las personas mayores. Muchos jubilados tienen que pedirle a familiares o vecinos que les cobren los haberes en Nueve de Julio”, explicó.

Álvarez recordó que tanto la comunidad como el municipio realizaron gestiones para intentar evitar el cierre, incluyendo presentaciones ante el Concejo Deliberante y gestiones encabezadas por la intendente María José Gentile ante autoridades del Banco Provincia.

“Todos los sectores acompañaron el reclamo, pero cuando la decisión viene tomada desde arriba es muy difícil revertirla”, lamentó.

El delegado señaló además que las dificultades de conectividad y las condiciones de los caminos durante los períodos de lluvia fueron algunos de los argumentos utilizados para justificar la medida.

Optimismo y expectativas

Pese a las dificultades, Álvarez se mostró optimista respecto de la recuperación de la localidad y destacó el trabajo conjunto entre el municipio, la delegación y los vecinos para superar las consecuencias de las inundaciones.

“Se van solucionando problemas que eran muy importantes para nosotros. Ahora necesitamos que el clima nos siga acompañando para continuar avanzando”, concluyó.