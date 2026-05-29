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Últimos días para recorrer la muestra fotográfica “La forma del tiempo”

La propuesta artística de Foe Fuego se exhibe en la Terminal de Ómnibus y permanecerá abierta al público hasta el próximo domingo 31

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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a recorrer la muestra fotográfica “La forma del tiempo”, de la artista Foe Fuego, que se exhibe en la Terminal de Ómnibus de la ciudad y podrá visitarse hasta el próximo domingo 31.

La exposición presenta una amplia variedad de fotografías que exploran distintos universos visuales. Entre ellas se destacan imágenes captadas en recitales y obras de teatro, donde las luces, las sombras y las formas adquieren un protagonismo especial, además de paisajes, retratos y fotografías conceptuales que buscan despertar recuerdos, sentimientos e historias en cada espectador.

Foe Fuego, fotógrafa amateur, encontró desde los 15 años en la cámara una herramienta para observar y expresar su manera de entender la vida. Según comparte la propia artista, cada instante fotografiado la sensibiliza profundamente y considera que el verdadero valor de una imagen reside en la interpretación única que cada persona pueda construir a partir de ella.

La propuesta artística invita a detenerse, observar y conectar con emociones y memorias a través de la fotografía, transformando cada imagen en una experiencia personal para quien la contempla.

Desde la Dirección de Cultura destacaron la importancia de acercar este tipo de expresiones artísticas a la comunidad y convocaron a vecinos y visitantes a aprovechar los últimos días de exhibición para conocer el trabajo de la artista.

Quienes deseen obtener más información sobre la obra de Foe Fuego pueden visitar su cuenta de Instagram, @FueguitoVisual.

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