La Sociedad Rural de Nueve de Julio cuestiona la restricción para emitir guías por deudas municipales

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La Sociedad Rural de Nueve de Julio emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por el impedimento para emitir guías debido a deudas de tasas municipales, una situación que, según indicó la entidad, ya está afectando a numerosos productores agropecuarios del partido.

Desde la institución señalaron que la medida resulta “inconstitucional” y cuestionaron que responda exclusivamente a un objetivo recaudatorio. En ese sentido, sostuvieron que los recursos obtenidos a través de esas tasas no se traducen en mejoras concretas para el sector rural.

Uno de los principales reclamos expuestos en el comunicado está vinculado al estado de los caminos rurales. La Sociedad Rural afirmó que actualmente presentan condiciones “muy deficientes”, lo que dificulta la actividad productiva y el transporte en amplias zonas del distrito.

Además, remarcaron que el contexto que atraviesa el sector agropecuario ya es complejo y consideraron necesario avanzar en alternativas que permitan resolver la situación sin seguir perjudicando a los productores.

“Creemos necesario encontrar soluciones que no sigan perjudicando al productor agropecuario en un contexto ya crítico para la producción”, expresaron desde la entidad.

El planteo se suma a otros reclamos vinculados a la presión impositiva y a la infraestructura rural, temas que continúan siendo motivo de preocupación para los productores de la región.

Comunicado de Sociedad Rural de 9 de Julio – viernes 29 de mayo