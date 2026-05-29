Más de 100 municipios bonaerenses perdieron recursos reales en el inicio de 2026

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La situación financiera de los municipios bonaerenses continúa bajo presión. Según un relevamiento elaborado sobre datos del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y del INDEC, un total de 102 municipios registró una caída en el volumen real de transferencias recibidas durante el primer trimestre de 2026 en comparación con igual período de 2025.

El informe muestra que los distritos más afectados fueron Saavedra, Florentino Ameghino y Daireaux, con retrocesos reales acumulados del 8,4%, 8,4% y 8,2%, respectivamente. También aparecen entre los municipios con mayores pérdidas Carlos Tejedor (-7,9%), General Guido (-7,7%) y Suipacha (-7,6%).

Entre los grandes municipios, las caídas alcanzaron a distritos de peso como San Isidro (-7,3%), General San Martín (-6,3%), Malvinas Argentinas (-5,4%), La Matanza (-4,5%), Vicente López (-4,3%), Morón (-4,1%) y Lanús (-4,0%).

En el caso de Nueve de Julio, las transferencias acumuladas pasaron de $3.630 millones en marzo de 2025 a $4.884 millones en marzo de 2026. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el distrito registró una caída real acumulada del 2,2%, aunque mostró una mejora interanual del 1,5% en la comparación entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Del otro lado, sólo 33 municipios lograron incrementar el volumen real de recursos transferidos durante 2025. El ranking es encabezado por Marcos Paz, con una mejora real del 14,5%, seguido por General Rodríguez (10,3%) y Escobar (9,5%). También exhibieron resultados positivos Moreno, Esteban Echeverría, Presidente Perón y San Vicente.

El trabajo concluye que, pese al aumento nominal de los montos transferidos, la inflación continuó erosionando la capacidad de financiamiento de la mayoría de los gobiernos locales. Como resultado, más de tres cuartas partes de los municipios bonaerenses iniciaron 2026 con menores recursos reales para afrontar gastos corrientes, prestación de servicios y obras públicas.

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires e INDEC.