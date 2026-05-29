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Taller gratuito de acompañamiento a familias para fortalecer los vínculos y las prácticas de cuidado

La propuesta es impulsada por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual junto al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos. Está destinada a familias y busca generar espacios de reflexión, diálogo y acompañamiento frente a los desafíos de la crianza y la convivencia en la actualidad

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La Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, en articulación con el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de la Municipalidad de Nueve de Julio, invita a la comunidad a participar de un taller gratuito de acompañamiento destinado a familias.

La iniciativa surge con el objetivo de brindar un espacio de encuentro y escucha donde las familias puedan compartir experiencias, acceder a herramientas prácticas y reflexionar sobre las distintas formas de cuidado en el contexto actual.

A través de esta propuesta, se busca fortalecer los vínculos familiares y promover instancias de diálogo que permitan abordar situaciones cotidianas relacionadas con la crianza, la convivencia y el cuidado integral de niños, niñas y adolescentes.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios comunitarios de acompañamiento que contribuyan a construir entornos más saludables, respetuosos y protectores para las infancias y adolescencias, reconociendo el papel fundamental de las familias en estos procesos.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 610070 y 610071, o acercarse personalmente a la sede ubicada en Balcarce 735 para obtener más información y realizar la inscripción.

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