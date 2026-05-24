Naón busca seguir en la buena senda y San Martín-French prometen otra batalla decisiva

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La Liga Nuevejuliense entra en su momento más esperado. Este fin de semana se jugarán las revanchas de las semifinales de la Fase II o Play-Off, donde cuatro equipos buscarán quedarse con el pase a la gran definición del certamen.

El único conjunto que logró sacar ventaja en los partidos de ida fue Atlético Naón. El “CAN” dio un paso muy importante al derrotar como visitante a Once Tigres por 2 a 0 en el estadio “Coqueto”, resultado que lo deja muy bien posicionado de cara al encuentro revancha que disputará ahora en condición de local.

El conjunto naonense llega además con un fuerte respaldo futbolístico y anímico, ya que fue el claro dominador del campeonato largo de la temporada. Esa campaña le permite ilusionarse no solo con acceder a la final de la Fase II, sino también con la posibilidad de consagrarse campeón directamente, evitando una instancia decisiva posterior.

Enfrente estará Once Tigres, obligado a revertir la serie y buscar una actuación perfecta para mantenerse con vida en la competencia. El equipo del amarillo sol, sabe que deberá asumir riesgos desde el inicio para intentar descontar rápidamente la diferencia.

El encuentro contará con el arbitraje de Martín Moreno.

Por otro lado, la otra semifinal aparece totalmente abierta. Atlético San Martín y Atlético French igualaron 0 a 0 el domingo pasado en el estadio Albinetro; y ahora en el “Santiago Noé Batarrica”, se disputará la definición en la revancha. El que gana sigue en competencia.

La serie mostró un trámite muy equilibrado y con pocas ventajas, por lo que se espera otro duelo intenso y disputado. Tanto el “Santo” como el equipo de French saben que un triunfo los depositará en la final de la Fase II.

En este compromiso, el árbitro será Enrique Márquez.

De esta manera, la Liga Nuevejuliense vivirá un fin de semana cargado de expectativa, con dos partidos determinantes que definirán a los protagonistas de la etapa final y que podrían marcar la consagración anticipada de Atlético Naón, el equipo más sólido de toda la temporada.