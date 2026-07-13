Motociclista resultó herido tras intentar esquivar a un perro en la Ruta Nacional Nº 5

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Un motociclista sufrió lesiones este lunes por la mañana luego de protagonizar un accidente en la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 214, en jurisdicción de Bragado, cuando intentó esquivar a un perro que se cruzó de manera imprevista sobre la calzada.

Como consecuencia de la maniobra, el conductor perdió el control de la motocicleta y cayó sobre el asfalto. El perro murió en el lugar debido al impacto.

El hecho se registró antes de las 9 de la mañana y motivó un importante operativo de asistencia. La circulación sobre la ruta permaneció interrumpida durante varios minutos, mientras trabajaban los servicios de emergencia y se retiraba la motocicleta de la cinta asfáltica.

El motociclista, identificado únicamente como Martín, fue trasladado al Hospital Municipal de Bragado de manera preventiva para recibir atención médica. Según la información disponible, sufrió lesiones, aunque se encuentra fuera de peligro.

Por el momento no trascendieron más datos sobre su identidad ni sobre las circunstancias precisas del siniestro, que son materia de investigación. Todo indica que el conductor intentó evitar atropellar al animal, pero no logró impedir el accidente.