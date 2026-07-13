lunes, julio 13, 2026
11.7 C
Nueve de Julio
lunes, julio 13, 2026
11.7 C
Nueve de Julio
General

Motociclista resultó herido tras intentar esquivar a un perro en la Ruta Nacional Nº 5

El accidente ocurrió este lunes por la mañana, antes de las 9, en el kilómetro 214, jurisdicción de Bragado. El animal murió en el acto y el conductor fue trasladado al Hospital Municipal por precaución. Se encuentra fuera de peligro

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Un motociclista sufrió lesiones este lunes por la mañana luego de protagonizar un accidente en la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 214, en jurisdicción de Bragado, cuando intentó esquivar a un perro que se cruzó de manera imprevista sobre la calzada.

Como consecuencia de la maniobra, el conductor perdió el control de la motocicleta y cayó sobre el asfalto. El perro murió en el lugar debido al impacto.

El hecho se registró antes de las 9 de la mañana y motivó un importante operativo de asistencia. La circulación sobre la ruta permaneció interrumpida durante varios minutos, mientras trabajaban los servicios de emergencia y se retiraba la motocicleta de la cinta asfáltica.

El motociclista, identificado únicamente como Martín, fue trasladado al Hospital Municipal de Bragado de manera preventiva para recibir atención médica. Según la información disponible, sufrió lesiones, aunque se encuentra fuera de peligro.

Por el momento no trascendieron más datos sobre su identidad ni sobre las circunstancias precisas del siniestro, que son materia de investigación. Todo indica que el conductor intentó evitar atropellar al animal, pero no logró impedir el accidente.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6281

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR