Atlético sumó tres triunfos, un empate y una derrota en Saladillo

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Los equipos de Hockey del Club Atlético viajaron este sábado a la ciudad de Saladillo para disputar la 8ª fecha del Torneo Apertura de la Asociación del Centro frente a los conjuntos locales, obteniendo un balance favorable con tres victorias, un empate y una derrota.

La actividad comenzó con un encuentro amistoso de la categoría Sub 14 “B”, en el que Atlético se impuso por 2 a 0.

Posteriormente, en Sub 14 “A”, se enfrentaron dos de los tres líderes del certamen en un partido muy disputado. El equipo de nuestra ciudad se puso en ventaja a los 8 minutos gracias a un gol de Antonia Zúñiga Pírez y parecía encaminarse hacia una valiosa victoria. Sin embargo, cuando el encuentro llegaba a su fin, las locales dispusieron de un penal que lograron convertir para establecer el empate definitivo.

Las categorías Sub 16 y Sub 19 mostraron una clara superioridad de Atlético. En Sub 16, división que mantiene puntaje ideal en el torneo, las “Millonarias” se impusieron por 4 a 1 con goles de Inés Ibarra (2), Lucía Maidana y Julia Cantero. El conjunto local descontó sobre el cierre del partido.

En tanto, la Sub 19 repitió resultado y dominio, venciendo también por 4 a 1. Francisca Zúñiga Pírez anotó en dos oportunidades, mientras que Helena Di Florio y Emilia Ugande completaron la goleada. Saladillo logró el descuento cuando el encuentro ya expiraba.

La jornada concluyó con el compromiso de Primera División, que fue el más equilibrado de la tarde. Atlético comenzó mejor y abrió el marcador a los 7 minutos mediante Trini Iturralde. No obstante, Saladillo logró equilibrar las acciones y dio vuelta el resultado con dos conquistas. Sobre el final, las visitantes tuvieron una oportunidad muy clara para igualar el encuentro, pero no pudieron concretarla y terminaron cayendo por 2 a 1.

De esta manera, Atlético cerró una positiva presentación en Saladillo, reafirmando el gran momento de sus categorías formativas y manteniéndose como protagonista en el Torneo Apertura de la Asociación del Centro.