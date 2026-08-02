Facundo Quiroga vivió una noche de cine, identidad y reconocimiento con el estreno de “El Escuerzo”

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El programa Cine Móvil en Vacaciones, impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, tuvo un exitoso paso por la localidad de Facundo Quiroga este sabado 1 de agosto, con una importante participación de vecinos que disfrutaron de funciones gratuitas para adultos y niños.

La concejala Male Defunchio acompañó la jornada en la que se proyectó “El Escuerzo”, la película del realizador quiroguense Damián Carretero Seisdedos, una producción que recientemente fue declarada de interés legislativo por el Concejo Deliberante.

En ese marco, Defunchio hizo entrega al cineasta del Diploma de Distinción al Mérito, en reconocimiento a su trayectoria y por llevar el nombre de Facundo Quiroga y del partido deNueve de Julio a escenarios de reconocimiento nacional e internacional a través de su trabajo audiovisual.

“El Escuerzo” es un thriller de época con elementos de terror fantástico ambientado en la Argentina de 1866, en plena Guerra de la Triple Alianza. Inspirada en el cuento homónimo de Leopoldo Lugones, la película recupera una antigua leyenda popular según la cual, si alguien mata a un escuerzo y no quema sus entrañas, el animal regresa para vengarse. La historia sigue a Venancio, un joven gaucho que emprende un intenso viaje entre mitos, creencias y personajes del mundo rural, en una propuesta que combina suspenso, tradición y reflexión sobre las creencias populares.

Las actividades continuarán este domingo con la proyección de “Robotia”, destinada al público infantil. Decenas de chicos y chicas, junto a sus familias, disfrutaran de la función gratuita que puso el broche de oro a las vacaciones de invierno en la localidad.

El programa Cine Móvil en Vacaciones tiene como objetivo acercar al interior bonaerense producciones cinematográficas y propuestas culturales realizadas por artistas de la provincia, promoviendo el acceso libre y gratuito al cine y fortaleciendo la identidad cultural de cada comunidad.